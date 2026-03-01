WTA Austin: Peyton Stearns holt Turniersieg im US-Finalduell

Die US-Amerikanerin Peyton Stearns hat das WTA-250er-Turnier in Austin/Texas für sich entschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.03.2026, 21:49 Uhr

Stearns siegte im Endspiel zweier US-Amerikanerinnen gegen Taylor Townsend mit 7:6 (8) und 7:5 und holte damit ihren zweiten Titel auf der WTA-Tour. 2024 hatte sie das Sandplatzturnier in Rabat gewonnen.

Die 24-Jährige holte im ersten Satz einen 3:5-Rückstand auf und wehrte drei Satzbälle ab; im Tiebreak vergab sie zunächst eine 6:3-Führung, behielt aber am Ende die Nerven. Im zweiten Durchgang lag sie zwei Mal ein Break in Front, musste aber immer den direkten Ausgleich hinnehmen. Ihr drittes Break brachte sie dann über die Ziellinie.

Stearns, aktuell die Nummer 68 der Welt, wird damit wieder in die Top 50 einziehen. 2025 hatte sie mit Platz 28 ihre bislang höchste Platzierung eingenommen.

Taylor Townsend, die via Wildcard ins Turnier gekommen war, wird ebenfalls nach oben klettern und wieder unter die Top 100 einziehen.