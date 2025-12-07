Tsitsipas´ Mutter: „Trennung von Paula Badosa war nicht einfach“

Yulia Salnikova, die Mutter von Stefanos Tsitsipas, hat sich in einem Interview zum schwierigen Tennisjahr 2025 ihres Sohnes geäußert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.12.2025, 08:58 Uhr

© Getty Images Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas - in besseren Zeiten

Der letzte Auftritt von Stefanos Tsitsipas af der ATP-Tour 2025 war ein bemerkenswerter: Denn beim ATP-Tour-250-Event in Athen stand Tsitsipas nicht etwa als aktiver Spieler auf dem Center Court. Sondern überreichte Novak Djokovic die Trophäe für dessen 101. Turniersieg. Der Lokalmatador selbst konnte verletzungsbedingt gar nicht antreten.

Genau genommen hat Stefanos Tsitsipas im Herbst nur eine einzige Partie bestritten, es dabei aber geschafft, für eine ziemlich deutliche Pleite gegen Jannik Sinner ein Preisgeld von 1,5 Millionen US Dollar einzustreichen. Beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien war’s, wo sonst?

“Tsitsdosa” trennt sich während Wimbledon

Alles in allem aber: eine Spielzeit zum Vergessen. Auch privat. Denn da ging das vermeintliche Traumpaar „Tsitsidosa“ ja endgültig in die Brüche. Und das während des Wimbledon-Turniers, wo Stefanos Tsitsipas und Goran Ivanisevic ja ohnehin schon allergrößte Mühe hatten, als Trainer-Spieler-Paar zusammenzufinden. Mittlerweile ist Stef ja wieder bei Papa Apostolos angekommen, was auch heißt, dass Mutter Yulia Salnikova ihren Beitrag zu „Radio Tsitsipas“ auf den großen Courts dieser Tenniswelt leistet.

Dieser Tage nun hat Salnikova, selbst ja ehemalige Profispielerin, einem russischen Portal ein Interview gegeben. Und dabei betont, wie sehr ihrem Sohn die Trennung von Paula Badosa zugesetzt hätte. „Wenn wir über das letzte Jahr sprechen, dann war da ja auch das Ende mit Paula Badosa. Das war nicht einfach“, so Salnikova. „Als ich in meiner Jugend eine Tennisspielerin war, dachte ich, dass Männer nicht so emotional reagieren sollen. Aber wie sich herausstellt, sind Männer in diesen Situationen vielleicht sogar sensibler. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich mit dem Team eine Vereinbarung habe. Die Antwort, die es am besten trifft, ist aber wohl: Die Beziehung war nicht einfach für Stefanos.

