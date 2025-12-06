WTA: Sorana Cirstea dreht noch eine letzte Runde

Eine Saison geht noch für Sorana Cirstea. Aber dann ist Schluss. Das hat die 35-Jährige in den sozialen Medien bekannt gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.12.2025, 22:14 Uhr

Im Sommer 2025 durfte Sorana Cirstea noch einmal so richtig jubeln. Denn In Cleveland konnte die Rumänin den dritten Titel ihrer Karriere holen. Nun gibt sie sich selbst noch eine letzte Saison, um diese Bilanz aufzuhübschen. Der Abschied wird Cirstea nicht leicht fallen, wie sie in einm emotionalen Post in den sozialen Medien kundtat.

“Ich liebe die Routinen, die harte Arbeit. Der Wettkampf, das Adrenalin befeuern meine Seele”, schreibt Cirstea also. “Aber wie alles im Leben, muss es zu einem Ende kommen.”

“Das nächste Jahr wird das 20. auf der Tour als professionelle Tennisspielerin werden, “so Cirstea weiter. ”Ich hätte nie erwartet, dass ich für so lange Zeit mitspielen würde, aber die letzten beiden Jahre waren die glücklichsten auf dem Court. Und die haben mich veranlasst, einfach weiterzumachen. Dennoch habe ich mich dazu entschieden, dass 2026 das letzte Jahr für mich auf der Tour sein wird.”

Und weiter: “Dieser Sport hat einem vierjährigen Mädchen erlaubt, erstmals ein Racket zu halten und einen Traum zu leben. Und wunderschöner Traum, der alle Opfer wert war.”