Madrid-Masters: Muguruza wir Co-Turnierchefin neben Lopez

Garbine Muguruza wird ab dem kommenden Jahr als Turnierdirektorin des 1000er-Events in Madrid wirken. Gleichberechtigt mit Feliciano Lopez, der diesen Posten schon seit ein paar Jahren innehat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2025, 19:30 Uhr

© Getty Images Das könnte 2026 auch das Siegerfoto in Madrid sein: Turnierchefin Garbine Mugurza mit Aryna Sabalenka und Elena Rybakina

Die French Open haben es mit Amélie Mauresmo ja vorgemacht, jetzt zieht auch Madrid nach. Allerdings leitet Mauresmo das zweite Major des Jahres alleine. In der Caja Magica wird ab 2026 nun Gardine Muguruza als Co-Turnierdirektorin neben Feliciano Lopez wirken. Was auch insofern spannend ist, weil Lopez vor gar nicht allzu langer Zeit im Verdacht stand, die Männer doch bevorzugt zu behandeln.

Mit dieser Lösung steht Madrid übrigens in der Tenniswelt alleine da: Kein anderes Event hat zwei Turnierdirektoren. Kleine Einschränkung: neben den Grand-Slam-Events gibt es ja auch nicht so viele Veranstaltungen, bei denen Männer und Frauen gemeinsam antreten: nach Madrid ist das noch in Rom der Fall - und im Sommer in Cincinnati.

Garbine Muguruza bringt jedenfalls alles mit, was man sportlich überhaupt fordern kann: 2016 hat sie in Roland-Garros triumphiert, ein Jahr später in Wimbledon. Und sie hat auch die Spitze der WTA-Weltrangliste erreicht. Erfolge, die ihr neuer Partner auf Augenhöhe bei weitem nicht einfahren konnte.

