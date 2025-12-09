Macht die WTA einen Mega-Deal klar?

Wie gewöhnlich gut informierte Kreise berichten, steht die WTA kurz davor, Mercedes als offiziellen Tour-Sponsor zu gewinnen.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.12.2025, 06:58 Uhr

© Getty Images Die WTA, hier bei den Finals in Riad, wir wohl bald einen neuen Toursponsor haben

Die weitere Kommerzialisierung im Frauensport läuft ganz gut, bestes Beispiel ist dafür wohl die WNBA, die US-amerikanische Basketball-Profiliga. Dort haben sich die meisten Gehälter in den vergangenen Jahren vervielfacht, bedingt durch besser dotierte TV-Verträge und höhere Werbeeinnahmen.

Die professionellen Tennisspielerinnen stehen da grundsätzlich natürlich ein bisschen über den Dingen. Denn im Tennis lässt sich immer schon gutes Geld verdienen, vor allem natürlich bei den ganz großen Events wie den Grand-Slam-Turnieren oder den 1000er-Events. Und das Preisgeld bei den WTA Finals war ja auch äußerst spendabel: Elena Rybakina durfte vor wenigen Wochen einen Siegerscheck über mehr als fünf Millionen US Dollar in Empfang nehmen.

Nun sieht es so aus, als würde die WTA auch einen weltweit renommierten neuen Toursponsor an Land ziehen: nämlich Mercedes. Schon ab 2026 soll Medienberichten zufolge Mercedes Hologic als Hauptsponsor ablösen, was auch das Renommee der Frauentour sicherlich steigern würde.

Der Deal hieße allerdings nicht, dass Mercedes dann automatisch bei allen Turnieren Exklusivität als Automarke genießen würde. Bei einigen kleineren Events mag es möglich sein, den bereits bestehenden Automobilpartner aus seinem Vertrag heraus zu kaufen. Dass das aber weder für die WTA-Tour-1000-Turniere und vor allem auch nicht für den Porsche Tennis Grand Prix gelten wird, liegt auf der Hand.

