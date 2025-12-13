So bereitet sich Lilli Tagger auf die Saison 2026 vor

Lilli Tagger bringt sich aktuell in Dubai für die kommende Saison in Schuss. Die Ziele sind klar definiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.12.2025, 12:45 Uhr

© GEPA pictures Lilli Tagger blickt auf eine starke Saison zurück

Nach ihrer überragenden Saison 2025 steckt Lilli Tagger bereits mitten in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Die 17-Jährige weilt seit zwei Wochen in Dubai, wo sie sich mit Coach Francesca Schiavone, Co-Trainer Lorenzo Frigerio sowie Fitnesstrainer Sergio Bugada für das Jahr 2026 in Schuss bringt.

“Ich habe hier bereits mit Elena Rybakina, Paula Badosa und Donna Vekic gespielt”, gab Tagger gegenüber der “Kleinen Zeitung” zu Protokoll. Neue Freundschaften habe sie noch keine geschlossen: “Die sind alle sehr nett, aber auch ein bisschen verhalten. Wahrscheinlich, weil wir irgendwann alle Gegnerinnen sind.”

Tagger eröffnet Saison in Auckland

Das Programm in Dubai hat es für Tagger jedenfalls in sich. Nach dem Aufstehen um 8 Uhr und anschließendem Frühstück geht es für die Osttirolerin auf eine der zahlreichen Tennisanlagen, wo zunächst Fitnessübungen und dann eine zweistündige Tennis-Einheit auf dem Programm stehen. “Nach dem Mittagessen geht es entweder mit Tennis oder Fitness weiter”, so Tagger, die aktuell vor allem an ihrem Aufschlag arbeitet.

Ihre Saison wird Tagger, die zuletzt in die “ITF Class of 2025” gewählt wurde, beim WTA-250-Turnier in Auckland (5. bis 11. Januar 2026) eröffnen. Anschließend steht für sie die Qualifikation bei den Australian Open an. Ab den French Open will die amtierende Juniorinnen-Siegerin von Paris dann einen Fixplatz in den Grand-Slam-Hauptfeldern haben.