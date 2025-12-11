Shootingstar Lilli Tagger wird zur meistgegoogelten Frau in Österreich

Lilli Tagger hat 2025 sportlich wie medial für Furore gesorgt. Laut Google-Statistik ist sie die am häufigsten gegoogelte Österreicherin des Jahres.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 11.12.2025, 09:23 Uhr

© Getty Images Lilli Tagger bei den Junior French Open 2025

Mit dem historischen Triumph im Juniorinnenbewerb der French Open schrieb Lilli Tagger im Frühjahr 2025 österreichische Tennisgeschichte. Mit ihrem Titel beim W35-Event in Teneriffa, zwei weiteren Titeln auf W75-Ebene in Bukarest und Kuršumlijska Banja, mit ihrem Finaleinzug beim W75-Turnier in Amstetten sowie mit ihrem Durchmarsch ins Finale des WTA-250-Turniers von Jiujiang zeigte sie eindrucksvoll, dass sie endgültig bereit für die große Bühne ist.

ITF Class of 2025

Der Tennisweltverband ITF setzte nun das offizielle Gütesiegel unter die diesjährigen Erfolge der 17-Jährigen. Eine Jury aus Expert:innen und Ex-Profis wählte die Lienzerin in die „ITF Class of 2025“. Diese Auszeichnung erhalten Spielerinnen, die auf der World Tennis Tour ein herausragendes Jahr hatten und denen ein baldiger Durchbruch auf der WTA-Tour zugetraut wird.

National gefeiert

Bei der 29. Sporthilfe-Gala im Oktober in Wien wurde Tagger außerdem sowohl zur „Aufsteigerin des Jahres“ als auch zur „Nachwuchssportlerin des Jahres“ gekürt. Damit verwies sie sogar die in Österreich notorisch erfolgreichen Wintersportstars hinter sich. Einen ähnlichen Tennishype konnte in den letzten Jahren einzig Dominic Thiem auslösen.

Taggers Ranking-Explosion

In nur zwölf Monaten kletterte Tagger von Platz 776 Ende 2024 um unglaubliche 623 Positionen nach oben und steht nun auf Rang 153 der Welt. Damit ist sie hinter Potapova, Grabher und Kraus bereits Österreichs Nummer vier. Eine solche Dynamik über eine komplette Saison hinweg zu entwickeln, macht Eindruck. Taggers Spielstil funktioniert offensichtlich auf höherem Niveau und lässt Großes für 2026 hoffen (etwa einen Durchbruch in die Top 100?).

Österreich googelt Tagger

Wie sehr Lilli Taggers kometenhafter Aufstieg die Österreicher:innen bewegte, zeigt der Google-Trend. Demnach war Tagger die meistgesuchte Frau Österreichs im Jahr 2025. Nur ESC-Sieger JJ und Politiker Herbert Kickl wurden insgesamt öfter aufgerufen. Bereits hinter Tagger reihten sich René Benko und Karl-Heinz Grasser ein.

Derzeit bereitet sich Tagger in Dubai mit Francesca Schiavone auf die neue Saison vor, ehe es nach einem kurzen Weihnachtsstopp in Lienz am 26. Dezember nach Australien geht. Dort steht ein Vorbereitungsturnier sowie die Qualifikation zu den Australian Open an.