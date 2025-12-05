UTS London: De Minaur und Rublev siegen, Ruud verliert Krimi

Beim UTS Grand Final 2025 in London sind Alex de Mianur, Andrey Rublev, Francisco Cerundolo und Ugo Humbert in der Copper Box Arena mit Siegen in die Gruppenphase gestartet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.12.2025, 23:13 Uhr

Titelverteidiger Alex de Minaur ist beim UTS Grand Final 2025 in London mit einem Sieg in den Wettbewerb gestartet.

Gruppe A:

In der ersten Begegnung der Gruppe sah sich der zweifache UTS-Champion Andrey Rublev dem Guadalajara-Champion Tomas Machac gegenüber und es entwickelte sich eine Partie mit intensiven und temporeichen Rallyes. Zwar musste „Rublo“ im ersten Viertel drei Möglichkeiten zum Satzgewinn verstreichen lassen, profitierte aber beim Deciding-Point von einer verlegten Vorhand von „The Air Machete“. Im zweiten Durchgang nutzte der 28-jährige Rublev im Gegensatz zu seinem 25-jährigen Gegner in der Endphase den Bonus-Punkt und sicherte dadurch das zweite Viertel souverän. Mit dem Momentum im Rücken war der Russe nicht mehr zu stoppen. Zwar konnte der Tscheche noch einmal fünf Matchbälle in Folge mit zum Teil spektakulären Gewinnschlägen abwehren, musste aber die Begegnung mit einem Doppelfehler zum 14:13, 17:10, 18:15 für Rublev abgeben.

Als klarer Favorit ging mit dem Australier Alex de Minaur der einzige Top-10-Spieler der Veranstaltung in seine Auftakt-Partie gegen Adrian Mannarino aus Frankreich. Zwar fand der 37-jährige „Manna“ besser ins Match und erspielte sich eine Möglichkeit zum Gewinn des ersten Durchgangs, musste aber diese und den anschließenden Entscheidungs-Punkt abgeben. Im weiteren Verlauf fand „Demon“ immer mehr zu seinem sicheren Spiel und dominierte das zweite Viertel komplett. Auch im dritten Durchgang lag der 26-jährige De Minaur klar in Führung, musste diesen aber im Deciding-Point seinem Gegner überlassen. Im letzten Viertel packte der Titelverteidiger aber diesmal konsequent zu und besiegelte mit einem Aufschlag-Winner den 13:12, 16:6, 11:12, 14:12-Erfolg.

Gruppe B:

Im ersten Match des Abends bekam es Ugo Humbert mit David Goffin zu tun. Zu Beginn überzeugte „The Commander“ mit druckvollen Schlägen, während „The Wall“ zu viele Eigenfehler unterliefen. Nach souverän gewonnenem ersten Viertel lag der Franzose im zweiten Durchgang deutlich im Hintertreffen, konnte aber fünf Möglichkeiten seines Gegners abwehren und sich per Deciding-Point mit einem Aufschlag-Winner auch das zweite Viertel schnappen. Zwar revanchierte sich der 34-jährige Belgier im dritten Durchgang mit einem ebenfalls verwerteten Entscheidungs-Punkt zur Verkürzung, musste aber dem 27-jährigen Humbert nach dem letzten Viertel zum 21:12, 18:17, 15:16, 17:15-Erfolg gratulieren.

Zum Abschluss des ersten Spieltags trafen Francisco Cerundolo und Casper Ruud aufeinander, welche die letzten beiden UTS-Events in Nimes und Hongkong für sich entscheiden konnten. Zwar erwischte der Norweger den besseren Start und lag im ersten Viertel lange Zeit in Führung, verzockte sich aber beim Bonus-Punkt und musste den Durchgang im Deciding-Point noch abgeben. Im zweiten Akt packte „The Ice Man“ in der Schlussphase konsequent zu und schaffte im Entscheidungs-Punkt den Ausgleich. Auch im dritten Durchgang behielt der 26-jährige Ruud die Nerven, bekam beim Bonuspunkt einen Doppelfehler von „El Canon“ serviert und konnte auch diesen Abschnitt einfahren. Im letzten Durchgang konnte Cerundolo noch einmal zurückschlagen und schaffte nach drei vergebenen Chancen mit dem Deciding-Point den Gleichstand. Mit dem Momentum im Rücken behielt der 27-jährige Argentinier auch im Sudden Death die Oberhand und triumphierte im Krimi mit 12:11, 13:14, 11:15, 14:13, 4:2.

Restliche Gruppenspiele am Samstag, Finaltag am Sonntag

Fortgesetzt wird das UTS-Finalturnier am Samstag mit den restlichen Gruppenspielen, wobei jeweils die besten Zwei aus jeder Gruppe ins Halbfinale einziehen. Die Halbfinals und das Endspiel finden am Sonntag statt.

Hier die Ergebnisse vom UTS Grand Final 2025 in London