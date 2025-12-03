Tennistraining mit KI? Wolfgang Thiem geht voran

Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz macht auch vor dem Tennissport nicht halt. Und ATP-Coach Wolfgang Thiem steckt dabei mittendrin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.12.2025, 18:56 Uhr

Was, wenn es eine Plattform gäbe, die das Training mit einer Ballmaschine radikal vereinfacht? Die automatisch, also über KI gesteuert, Balhöhe, Tempo, Spin so anpasst, dass der optimale Trainingseffekt dabei herauskommt? Nun: Wolfgang Thiem, Vater von US-Open-Champion Dominic Thiem und Coach von Sebastian Ofner, hat sich einem Start-Up angeschlossen, das genau das leisten kann: “Goatly”.

Mit dieser App können auf dem Platz strukturierte, bis zu einstündige Übungseinheiten durchgeführt werden. Mit klaren Ansagen einer künstlichen Stimme, die technische Anregungen gibt, Pausen und Intensität steuert. Gründer von “Goatly” ist Esat Demir, Wolfgang Thiem hat sich als Investor dem Projekt angeschlossen.

Alles, was es dazu braucht, sind kompatible Ballmaschinen. Diese kommen etwa aus dem Hause Lobster oder Spinshot. Dazu kommt: “Goatly” ist explizit auch auf Barrierefreiheit ausgerichtet. So gibt es auch für Rollstuhltennisspieler angepasste Trainingsmöglichkeiten.

Die App richtet sich an Hobbyspieler genauso wie an ambitionierte Nachwuchsathleten. Und durch die Mitwirkung von Wolfgang Thiem ist sichergestellt, dass auch höchste Ansprüche befriedigt werden: genaus aus diesem Grund wurde auch der “Champion Standard” geschaffen.