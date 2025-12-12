Sinner schlägt sich mit Halep in Dubai ein

Jannik Sinner hat sich in der Off-Season eine prominente Trainingspartnerin geschnappt: Simona Halep, zweifache Grand-Slam-Siegerin und frühere Nummer 1 der Welt. Die Paarung sorgt aufgrund von Haleps Kritik an Sinners Dopingfall für Gesprächsstoff.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 12.12.2025, 17:09 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner macht sich fit für 2026

Dass Simona Halep und Jannik Sinner überhaupt gemeinsam auf dem Trainingsplatz landen, hat wohl in erster Linie mit Darren Cahill zu tun. Der Australier coachte Halep sechs Jahre lang zu zwei Majors und zur Nummer 1, bevor er nach der Trennung Ende 2021 die Arbeit mit Sinner aufnahm. Unter Cahills Führung avancierte dann der Italiener zum Seriensieger, gewann inzwischen vier Grand-Slam-Titel und führte die ATP-Tour für mehr als 60 Wochen an.

Halep zurück auf dem Court

Obwohl Halep ihre Karriere offiziell beendet hat, hält sie sich weiterhin fit und trainiert regelmäßig. Nach ihrer 18-monatigen Dopingsperre wurde sie Anfang 2024 vollständig entlastet und versuchte in den Monaten danach, sich vom juristischen Dauerstress zu erholen. Dass sie nun mit einem der derzeit dominierenden Spieler der Tour trainiert spricht für Haleps ungebrochene Tennis-Ambitionen (wenn auch ohne offizielle Comeback-Pläne).

Kritik an Sinners Dopingfall

Für hochgezogene Augenbrauen sorgte die Trainingssession dennoch. Noch Ende 2024 hatte Halep offen kritisiert, dass Sinner anders und milder behandelt worden sei als etwa sie selbst. Sie sprach damals von einem “unfairen Vorgehen" und forderte gleiche Regeln für alle Athleten, unabhängig von der jeweiligen Weltrangplatzierung oder vom Geschlecht. Der Seitenhieb in Richtung des Italieners saß jedenfalls. Umso überraschter waren viele Fans nun, Sinner ausgerechnet mit Halep trainieren zu sehen.

Professionalität schlägt Nebengeräusche

Wer Sinner kennt, weiß allerdings, dass der aktuell Weltranglisten-Zweite sich selten von externen Störgeräuschen ablenken lässt. Für ihn zählt die sportliche Qualität und die Herausforderung. Als eine der komplettesten Spielerinnen ihrer Generation bietet Halep unbestritten jede Menge davon. Ob die demonstrierte Einheit tatsächlich mehr war als ein einmaliges oder zufälliges Aufeinandertreffen, lässt sich schwer beurteilen. Das Bild wird vorerst allerdings hängenbleiben.