20 Jahre Sperre: Tennis-Integritätsbehörde beendet Karriere von Quentin Folliot

Die Internationale Agentur für Integrität im Tennis (ITIA) hat den Franzosen Quentin Folliot für zwei Jahrzehnte gesperrt. Der 26-Jährige gilt als zentrale Figur eines groß angelegten Matchfixing-Netzwerks.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.12.2025, 14:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Pixabay Symbolbild

Der 26-Jährige wurde nach einer umfassenden Untersuchung als „zentrale Figur“ eines kriminellen Netzwerks identifiziert, das sich auf manipulierte Matches spezialisiert hat.

Neben der Sperre muss Folliot eine Geldstrafe von 70.000 US-Dollar zahlen und rund 44.600 US-Dollar aus unrechtmäßig erzielten Gewinnen zurückerstatten.

Folliot, der im August 2022 mit Rang 488 seine beste ATP-Platzierung erreicht hatte, wurde in 27 Fällen schuldig gesprochen. Die Vorwürfe reichen von absichtlicher Spielmanipulation über Bestechungsversuche bis hin zur Zerstörung von Beweismaterial und der Verweigerung der Kooperation mit den Ermittlern. Letzteres gilt als besonders schwerwiegend und führte zu einer drastischen Verschärfung der Strafe.

Folliot ist bereits der sechste Spieler, der im Rahmen einer groß angelegten Untersuchung sanktioniert wurde.