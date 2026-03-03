Alexander Zverev und Indian Wells: Bislang hat es nicht gefunkt

Erstaunlich, wie wenig Erfolg Alexander Zverev bislang in Indian Wells gehabt hat. Wird sich das in diesem Jahr ändern?



von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.03.2026, 08:04 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev im vergangenen Jahr in Indian Wells

Der erste Titel der Saison 2026 ist also verbucht bei Alexander Zverev, allerdings ist es nicht der angepeilte Sieg im Einzel bei den Australian Open geworden sondern jener im Doppel in Acapulco. Geteilte Freude ist doppelte Freude, sagt man, da wird Marcelo Melo, Zverevs Spielpartner in Mexiko und auch sonst meistens, sicherlich zustimmen.

Gut möglich, dass die beiden Kumpels auch bei der ersten Stadion des “Sunshine Double” gemeinsam an den Start gehen. Eine überstürzte Abreise wird nicht vonnöten sein: Durch die unsägliche Verlängerung der beiden 1000er in Indian Wells und Miami müssen auch jene Leute die Zeit totschlagen, die bis ganz spät im Wettbewerb verblieben sind. Was bei Alexander Zverev im Tennis Paradise indes erstaunlich selten der Fall war. Unglaublich, aber wahr: Die deutsche Nummer eins ist in Indian Wells bislang noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen.

Zverev nur zweimal Im Viertelfinale

Begonnen hat Saschas Geschichte im Jahr 2015, da verlor er in der ersten Quali-Runde gegen Michael Russell. Zwölf Monate später lief es schon deutlich besser, da war erst im Achtelfinale gegen Rafael Nadal Schluss. Es folgten aber frühe Niederlagen gegen Nick Kyrgios, Joao Sousa (wie?) Und Jan-Lennard Struff.

2020, als das Turnier in Indian Wells wegen der Corona-Pandemie im Herbst ausgetragen wurde, kam Zverev unter die letzten acht, musste sich dort aber hauchzart Taylor Fritz beugen. 2024 gab es noch einmal einen Viertelfinal-Auftritt, den Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz aber alles andere als hauchzart verlor.

Start gegen Berrettini oder Mannarino

Dabei sollte man doch meinen, dass die Bedingungen dem Spiel von Zverev zumindest nicht schaden. Klar: Für die Abendsessions sollte man sich schon mal warm anziehen, in der Kälte verliert auch der Aufschlag von Zverev an Effektivität. Aber wer spielt schon stabiler auf der Tour als de gebürtige Hamburger - außer natürlich Jannik Sinner und Carlos Alcaraz?

Grundsätzlich kann Alexander Zverev die 1000er-Serie ja. Insgesamt stehen da schon sieben Titel in der Bilanz (je zwei Mal Madrid und Rome, dazu noch die Siege in Montreal 2017, Cincinnati 2021 und Paris-Bercy 2024).Vielleicht klappt es diesmal ja auch in Indian Wells. Zum Auftakt hat Alexander Zverev wie alle anderen gesetzten Spieler ein Freilos. Danach geht es entweder gegen Matteo Berrettini oder Adrian Mannarino.

