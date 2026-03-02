Indian Wells: Alle Infos, Favoriten, TV, Preisgeld, Auslosung

In Indian Wells kommt es zum ersten gemeinsamen 1000er-Event der Männer und Frauen in der Saison 2026. Hier findet Ihr alles Infos zu den Favoriten, TV, Preisgeld, etc.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2026, 17:30 Uhr

© Getty Images Jack Draper hat 2025 in Indian Wells seinen größten Titel geholt

Wer spielt in Indian Wells, wer fehlt?

Das ist dieser Tage eine spannende Frage: Schaffen es die in Dubai festsitzenden Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Karen Khachanov noch rechtzeitig ins Tennis Paradise? Ansonsten sollte die gesamte Weltelite vertreten sein. Wobei man bei Novak Djokovic dieser Tage immer ein Fragezeichen mitführen muss. Nicht antreten wird Tallon Griekspoor, zuletzt Finalist in Dubai, und Vorjahresfinalist Holger Rune, der sich ja noch von seiner Achillessehnenverletzung erholt.

Bei den Frauen wird eine Legende nicht ihr Comeback geben: Serena Williams nämlich. Schwester Venus ist dagegen mit einer Wildcard dabei. Ebenso wie die gesamte Weltelite (die aber ohne Wildcard). Spannend aus österreichischer Sicht: Lilli Tagger, Juniorinnensiegerin in Roland-Garros 2025, hat ebenfalls eine Wildcard bekommen.

Wer sind die Favoriten auf die Titel im Tennis Paradise?

Beide Titelverteidiger zählen nicht zum engsten Favoritenkreis. Bei den Frauen konnte sich im letzten Jahr ja Mirra Andreeva durchsetzen, bei den Männern Jack Draper. Auf WTA-Seite muss man natürlich Aryna Sabalenka und Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina ganz oben auf seinem Zettel haben.

Bei den Männern wiederum sieht vieles nach einem Duell zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz aus. Letzterer hat 2026 ja noch kein Match verloren.

Was hat die Auslosung für Indian Wells 2026 gebracht?

Die Auslosung der Hauptfelder findet in der Nach von Montag auf Dienstag statt.

Wer überträgt die Matches in Indian Wells im TV und Livestream?

Alle Matches der Männer und Frauen in Indian Wells werden im TV bei Sky und im Livestream bei WOW gezeigt. Die Männer darüber hinaus auch noch bei TennisTV.com im Stream.

Wie viel Preisgeld gibt es in Indian Wells 2026 zu gewinnen (alle Angaben in US Dollar)?

Champion 1.151.380.- Finalist 612.340.- Halbfinale 340.190.- Viertelfinale 193.645.- Achtelfinale 105.720.- Dritte Runde 61.865.- Zweite Runde 36.110.- Erste Runde 24.335.-