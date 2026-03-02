Raus aus Dubai? Auch auf dem Landweg nicht einfach

Sollten es Daniil Medvedev, Andrey Rublev oder auch Doppel-Ass Harri Heliovaara doch noch rechtzeitig nach Indian Wells schaffen, dann haben sie ihren Kollegen einiges zu erzählen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.03.2026, 17:26 Uhr

© Getty Images Harri Heliovaara such einen Weg von Dubai nach Indian Wells

Daniil Medvedev hat sich vor jetzt auch schon 24 Stunden mal aus Dubai gemeldet. Es gebe keine besonderen Vorkommnisse, außer eben denen, dass der internationale Flughafen nach wie vor gesperrt sei. Er ertrage dies mit Geduld, so Medvedev, der ja das Einzel-Turnier gewonnen hat. Denn abseits des Platzes sei er die Ruhe selbst.

Das gilt sicherlich auch für Harri Heliovaara, den finnischen Doppel-Helden. Im Gegensatz zu Medvedev, dessen Finalgegner Tallon Griekspoor ja nicht zum Endspiel antreten konnte, musste Heliovaar an der Seite von Henry Patten ein Endspiel gewinnen. Das funktionierte beim 7:5 und 7:5 gegen Mate Panic und Marcelo Arevalo sehr ordentlich. Aber auch Heliovaara saß länger in Dubai fest. Hat sich aber über alternative Wege Richtung Nordamerika informiert.

Heliovaara: Nur mit Ausnahmegenehmigung in den Oman

„Die Anweisungen der ATP waren bislang eindeutig“, schreibt Helliovaara in seinem Blog. „Das Sicherste ist es, im Hotel zu bleiben und zu warten. Man kann die Vereinigten Arabischen Emirate über den Landweg nach Oman oder Saudi-Arabien verlassen, wo der Luftraum zumindest für den Moment noch offen ist.“

Aber ganz einfach ist das nicht: „Wir haben Informationen erhalten, dass es massive Staus gibt. Und dazu kommt, dass es schwierig ist, einen geeigneten Transport zu finden, weil ein Auto mit einem Kennzeichen der Emirate braucht eine Ausnahmegenehmigung für den Oman. Außerdem kann man die Grenze nicht zu Fuß überqueren, um auf der anderen Seite dann mit einem anderen Auto weiter zu reisen.“

Wahrscheinlich muss man also wirklich dem Rat der ATP folgen. Auch auf die Gefahr hin, das ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells zu versäumen. Wobei Harri Heliovaara da ja noch ein bisschen mehr Luft hat. Denn der Doppel-Wettbewerb startet erst ein ein paar Tage nach dem Einzel.

