ATP-Challenger Thionville: Justin Engel scheitert zum Auftakt

Justin Engel ist beim ATP-Challenger-Turnier in Thionville schon in der ersten Runde gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2026, 20:15 Uhr

© Getty Images Justin Engel ist in Thionville schon ausgeschieden

Der Einstieg von Justin Engel in das ATP-Challenger-Turnier in Thionville schien sehr gut zu laufen, Engel gewann den ersten Satz gegen den an Position fünf gesetzten Italiener Giulio Zeppieri mit 6:4. Und auch im Durchgang zwei spielte Deutschlands wohl größte Nachwuchshoffnung lange auf Augenhöhe mit. Verlor diesen allerdings mit 5:7.

In der Entscheidung hatte Engel aber nichts mehr zuzusetzen, Zeppieri führte schnell mit 5:0. Engel schaffte zwar noch einen Spielgewinn, musste sich dann aber doch deutlich mit 6:4, 5:7 und 1:6 verabschieden.

Justin Engel war der einzige deutsche Starter im Hauptfeld, Rudolf Molliger war im Qualifikationsfinale gescheitert. Dort konnte sich Bei Nishikori, der mal wieder einen Comeback-Versuch startet, einen Platz im Hauptfeld erspielen.

Hier das Einzel-Tableau in Thionville

