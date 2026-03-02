ATP-Challenger Thionville: Justin Engel scheitert zum Auftakt
Justin Engel ist beim ATP-Challenger-Turnier in Thionville schon in der ersten Runde gescheitert.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 02.03.2026, 20:15 Uhr
Der Einstieg von Justin Engel in das ATP-Challenger-Turnier in Thionville schien sehr gut zu laufen, Engel gewann den ersten Satz gegen den an Position fünf gesetzten Italiener Giulio Zeppieri mit 6:4. Und auch im Durchgang zwei spielte Deutschlands wohl größte Nachwuchshoffnung lange auf Augenhöhe mit. Verlor diesen allerdings mit 5:7.
In der Entscheidung hatte Engel aber nichts mehr zuzusetzen, Zeppieri führte schnell mit 5:0. Engel schaffte zwar noch einen Spielgewinn, musste sich dann aber doch deutlich mit 6:4, 5:7 und 1:6 verabschieden.
Justin Engel war der einzige deutsche Starter im Hauptfeld, Rudolf Molliger war im Qualifikationsfinale gescheitert. Dort konnte sich Bei Nishikori, der mal wieder einen Comeback-Versuch startet, einen Platz im Hauptfeld erspielen.
