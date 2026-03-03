ATP Indian Wells Auslosung: Zverev bei Sinner, Djokovic in Alcaraz-Hälfte

Die Auslosung für das ATP-Tour-1000-Turnier in Indian Wells ist da. Alexander Zverev wurde in die untere Hälfte gelost.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.03.2026, 07:57 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Alexander Zverev könnten im Halbfinale von Indian Wells aufeinander treffen

Das erste ATP-Masters-1000-Turnier der Saison steht an - und die Auslosung in Indian Wells hat den gesetzten Spielern zunächst einmal eines gebracht: ein Freilos. Insgesamt 96 Spieler gehen auf die Jagd nach Punkten und Preisgeld, den Titel wird aber wohl nur eine Handvoll Kandidaten untereinander ausmachen.

Dazu gehört auch Alexander Zverev. Der Deutsche startet als Nummer vier in das Event, bei dem er allerdings noch nie weiter als bis ins Viertelfinale gekommen ist. Zverev bekommt es in seinem ersten Match entweder mit Matteo Berrettini oder Adrian Mannarino zu tun. Potenzieller Viertelfinalgegner ist Lorenzo Musetti, der sein Comeback nach dem Rückzug bei den Australian Open gibt.

Alcaraz 2026 noch ungeschlagen

Ganz oben im Tableau steht naturgemäß Carlos Alcaraz. Der Spanier wartet auf den Sieger der Partie zwischen Terence Atmane und Grigor Dimitrov, unter den letzten acht würde gemäß Setzliste Alex de Minaur warten. Alcaraz hat in dieser Saison ja noch kein Match verloren.

Novak Djokovic hat es auch in die obere Hälfte des Rasters verschlagen, der Serbe muss zunächst gegen Kamil Majchrzak oder Giovanni Mpetshi Perricard ran. Geht alles nach Papierform, käme es im Viertelfinale zum Treffen mit Taylor Fritz.

Rublev und Medvedev im Tableau

Und auch Jannik Sinner ist im Tennis Paradise am Start. Der Südtiroler, zuletzt in Doha an Jakub Mensik gescheitert, spielt zum Auftakt entweder gegen James Duckworth oder einen Qualifikanten. In der Runde der letzten acht könnte Ben Shelton warten.

Übrigens: Auch Daniil Medvedev und Andrey Rublev finden sich im Tableau. Die beiden Russen waren bis zuletzt in Dubai festgehangen.

Mit Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier sind neben Zverev zwei weitere deustche Starter vertreten. Altmaier bekommt es zum Auftakt mit Miomir Kecmanovic zu tun. Der Serbe hatte zuletzt in Acapulco ja Alexander Zverev geschlagen. Und Struff beginnt gegen den Belgier Zizou Bergs.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells

