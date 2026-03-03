ATP Masters Indian Wells: Viele Matches, wenig Popcorn

Wer nach großen Schlagern zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells sucht, der wird nicht leicht fündig.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.03.2026, 08:23 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft in Indian Wells zum Auftakt auf Denis Shapovalov

Die Attraktivität eines Tennismatches liegt ja auch immer im Auge der Betrachter. So mögen sich die argentinischen und die niederländischen Fans vielleicht wie verrückt auf die Erstrunden-Begegnung zwischen Juan Manuel Cerundolo und Boot van de Zandschulp beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells freuen. Weltweite Top-TV-Quoten wird diese Partie aber eher nicht einspielen.

Nun gibt es in Indian Wells also ein Tableau mit 128 Plätzen, von denen 96 besetzt sind, alle gesetzten Spieler haben ein Freilos bekommen. Und da wird es natürlich schon zäh, wenn man nach frühen Schlagerpartien sucht, für die es sich lohnen würde, kurzentschlossen ins Tennis Paradise zu reisen.

Shapovalov führt gegen Tsitsipas

Aber: Wer wirklich sucht, der findet auch ein paar kleinere Perlen. Und das ziemlich weit unten im Raster. Da treffen nämlich Stefanos Tsitsipas und Denis Shapovalov aufeinander, beide also nicht gesetzt. Vor ein paar Jahren war das noch ein potenzielles Halbfinale bei einem Grand-Slam-Event, jetzt geht es darum, den Gegner von Tomas Martin Etcheverry zu ermitteln. Im Head-to-Head führt Shapovalov übrigens mit 4:2-Siegen.

Feinschmecker könnten sich indes auch am Treffen zwischen Matteo Berrettini und Adrian Mannarino erbauen. Matteo schaut man immer gerne bei der Arbeit zu, bei Mannarino weiß man nie, was man bekommt. Der Sieger darf dann gegen Sascha Zverev ran.

Potenzial könnte schließlich auch noch die Begegnung zwischen Joao Fonseca und Raphael Collignon haben. Einfach nur um zu sehen, ob der Brasilianer nach seinem schwierigen Saisonstart langsam wieder in die Spur findet.

