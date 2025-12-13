Nicht nur sportlich ganz weit oben: ASICS erreicht 2025 neue Höhen

Viele tolle Events und eine rasant wachsende Community aus Coaches, begeisterten Hobbyspielern und echten Profis. Das Jahr 2025 war für den Sportartikelhersteller ASICS ein voller Erfolg. Bei einem Event ging es nicht nur sinnbildlich ganz hoch hinaus!

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.12.2025, 12:49 Uhr

© Rick Püschel/ASICS Die Qualität von ASICS überzeugt viele Tennisspieler im Profi- und Hobbybereich.

Denn das große Highlight in diesem Jahr war das Event der ASICS Tennis Academy auf dem Drachenfels. Mit fast 100 Teilnehmern aus Coaches, Sportlern, Influencern und Journalisten war die zweitätige Veranstaltung in 300 Meter Höhe über dem Rhein das bisher größte lokale Event. Als Stargast erzählte Benjamin Ebrahimzadeh aus seiner langjährigen Coachingkarriere und von seinen Erlebnissen auf der Tour. Auch für Tipps und Ratschläge an die zahlreichen ASICS Tenniscoaches stand der erfahrene Coach zur Verfügung, um die Trainingsarbeit im eigenen Club effektiver gestalten zu können.

Ein wichtiger Eckpfeiler mit großem Wachstumspotenzial sind die ASICS Schuhtestevents. 20 Events in ganz Deutschland gaben 555 Teilnehmern und über 1500 Testungen eine Plattform, um die ASICS-Schuhe in der Praxis auf Herz und Nieren zu prüfen. Für das kommende Jahr soll die Zahl der Testerinnen und Tester weiter steigen. 24 Events sind im kommenden Jahr geplant. Tim Focht, Activation und Sports Marketing Specialist von ASICS Deutschland, sieht in den Veranstaltungen nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Tennisclubs eine große Chance: “Für die Vereine ist das ein riesen Benefit, die mit den Schuhtestevents von ASICS auch für sich selbst Werbung machen können”.

Von Kopf bis Fuß: ASICS ist mehr als nur der Schuhhersteller

Doch für ASICS steht nicht nur der Schuh im Mittelpunkt, sondern auch die sonstige Bekleidung der Marke. Mit einem ersten ASICS Apparel-Event in Berlin bot ASICS erstmals einen Test von Kopf bis Fuß an. Das erste Event dieser Art war auch für ASICS ein spannender Test „Da wir so ein Event erstmals durchgeführt haben, haben auch wir viele neue Erfahrungen gesammelt“, berichtet Focht. "Dabei ging es auch um organisatorische Fragen, wie beispielsweise die Umziehpausen zwischen den einzelnen Programmpunkten." Natürlich war auch das Event in der deutschen Hauptstadt prominent besucht. Mit Michael Berrer war sogar ein ehemaliger Spieler aus den Top 50 der Weltrangliste vor Ort.

Die eigenen ASICS-Events liegen auch für 2026 klar im Fokus, wie Tim Focht verrät: “Wenn wir was machen, dann wollen wir mit dem Konsumenten direkt agieren! Die eigenen Events sind dafür perfekt geeignet!”

So wächst die ASICS-Community von Jahr zu Jahr stark an. Neben dem Tennissport ist für das Unternehmen auch Padel ein spannender Markt, denn der Trendsport ist weiter auf dem Vormarsch. Die Fans von ASICS dürfen sich in den kommenden Monaten auch hier auf viele tolle Angebote freuen.