Die Beliebtheit steigt rasant: Schuhtestevents von ASICS auch 2025 ein großer Erfolg!

Im Jahr 2025 haben sich die Schuhtestevents von ASICS weiter etabliert und großen Zulauf erhalten. Aus diesem Grund werden 2026 viele neue Events hinzukommen. Auch interessierte Vereine können sich um ein Testevent bewerben.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 17:29 Uhr

© Rick Püschel/ASICS Den perfekten Halt für jeden Untergrund versprechen die drei Schuhmodelle von ASICS.

Mit den Schuhtestevents für Tennisspieler hat ASICS neue Maßstäbe gesetzt. Was schon seit einigen Jahren im Running-Bereich auf große Beliebtheit trifft, ist seit 2023 auch im Tennis möglich. Deutschlandweit besteht die Möglichkeit den beliebten ASICS-Schuhen einem ausgiebigen Test zu unterziehen. Dabei haben die Testerinnen und Tester genügend Zeit, um die komplette Bandbreite des ASICS-Universums auf Herz und Nieren zu prüfen, damit am Ende jeder den perfekten Schuh für sich und sein Spiel gefunden hat.

In diesem Jahr hat ASICS in Deutschland 20 Schuhtestevents durchgeführt. Damit hat sich die Anzahl der Tests innerhalb von zwei Jahren verfünffacht! Mit dabei waren mit den ASICS Tennis Academy Coaches verlässliche Ansprechpartner, wenn es um die Qualität der Marke geht. 555 Tennisbegeisterte fanden sich bei den Testevents in diesem Jahr ein. Im Mittelpunkt standen dabei die drei bekannten Modelle GEL RESOLUTION X, SOLUTION SPEED FF 3, COURT FF 3, die in diesem Jahr auf ca. 1500 Testungen kommen.

“Ein Schuh passt am Ende immer”

Das wichtigste Feedback aus den zahlreichen Tests ist für Tim Focht, Activiation und Sports Marketing Specialist von ASICS Deutschland, die Verlässlichkeit: “Mit den drei Modellen sind wir auf dem richtigen Weg.” Dabei gibt es immer wieder den Fall, dass einige Tester einen bestimmten Schuh nicht spielen können, weil ein anderes Modell einfach besser passt. “Aber damit bestätigt sich auch der Ansatz mit den verschiedenen Modellen. Ein Schuh passt am Ende immer”, ergänzt Focht.

Auch im kommenden Jahr sollen deutschlandweit ASICS Schuhtests stattfinden, um altbewährte und auch neue ASICS-Fans zu überzeugen. Dabei soll auch die Zahl der Testevents von 20 auf 25 ansteigen. Tim Focht freut sich bereits jetzt auf die ambitionierten Ziele für das Jahr 2026: „Wir wollen mindestens 650 Teilnehmer über das Jahr bei den Testevents begrüßen und die Zahl der Try-Ons auf über 1900 steigern.“