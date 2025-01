ASICS Gel Resolution X - Version 10 und die Story hinter der renommierten japanischen Sportfirma

Anlässlich des Launches des neuen ASICS Tennis Schuhs – dem Gel Resolution X – sprach Harald Buchheister mit dem Global Head of Marketing, Gary Raucher, mit Yuhi Tanigaki, Global Product Manager für Tennisschuhe bei ASICS sowie Rene Zandbergen, Senior Product Manager bei ASICS. Das Gespräch drehte sich nicht so sehr um den neuen Komfort, den der Schuh mit sich bringt, sondern gab spannende Einblicke in die Firmenphilosophie des Unternehmens.

von Harald Buchheister

zuletzt bearbeitet: 17.01.2025, 10:50 Uhr

© privat/tennisnet Gary Raucher - Global Head of Marketing bei ASICS

Es ist die zehnte Version des Schuhs. Der erste Gel Resolution wurde 2014 entwickelt. Übrigens wurde ASICS schon 1949 in Kobe / Japan gegründet - immer noch und bis heute der Hauptsitz der Firma.



ASICS ist die Abkürzung für Anima Sana In Corpore Sano oder auf Englisch, und daher der Marken-Untertitel „Sound Mind, Sound Body“ oder mal einfach auf Deutsch: ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.



Genau dies verinnerlichen SpielerInnen wie zum Beispiel Belinda Bencic, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, Matteo Berrettini, Jasmin Paolini oder auch die deutsche Nachwuchshoffnung Eva Lys. Natürlich ganz weit vorne mit dabei und das schon seit 2017: Novak Djokovic. Alle Markenbotschafter stehen für diese Verbindung zwischen Körper und Geist. Es wird bei ASICS also nicht nur getestet, wissenschaftlich analysiert (dafür steht das eigene Institut für „Sport Science“) und dauerhaft an Innovation gearbeitet, sondern die SpielerInnen sollen offen sein für mentale Arbeit. Gary Raucher hebt hervor „je besser sich ein Spieler fühlt, desto besser performt er auf dem Platz. Es geht um weniger Druck, die SpielerInnen sollen Positivität und Freude verspüren, sich auf den Ursprung besinnen, weswegen sie mit dem Tennissport begonnen haben.“ Ons Jabeur passt deswegen hervorragend ins Profil von ASICS. Ihre Persönlichkeit inspiriert zum Beispiel junge Mädchen in Nordafrika, sie ist auch ein mentales Vorbild in diesen Ländern.



Über die ASICS Tennis-Akademien sollen auch immer mehr junge SpielerInnen auch aus Deutschland herangeführt werden. Aktuelle Beispiele sind u.a. Sonja Stussek oder Rudi Molleker, die ASICS jüngst unter Vertrag genommen hat.



Neben dem Testen, der Wissenschaft, der Innovation ist die Nachhaltigkeit ein weiterer wichtiger Baustein. So wird jetzt schon transparent dargestellt, wie viel CO2 in der kompletten Produktions- und Lieferkette der Laufschuhe Jahr für Jahr eingespart wird. Das soll auch auf die Tennisschuhe erweitert werden. Auch nachhaltige Materialien sollen zukünftig vermehrt zum Einsatz kommen.



Um abschließend nochmals Gary Raucher zu zitieren: „Nur wer ständig dazulernen möchte, offen ist für Neues, verbessert sich und steigert die Performance.“ Und ganz nebenbei geht es nicht nur um einen selbst, sondern sehr viel mehr um die Rettung unseres Planeten.