Babolat feiert 150-jähriges Jubiläum auch in Wimbledon

Babolat feiert in diesem Jahr den 150. Geburtstag. Und hat dafür schon am Freitag die beste Bühne im ganzen Sport bekommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 14:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Babolat Eric Babolat auf dem Centre Court von Wimbledon

Eric Babolat hat sich gar nicht so recht auf den Heiligen Rasen des Centre Courts in Wimbledon getraut. Selbst für den Firmenchef ist dieser Ort ein ganz besonderer. Umso größer natürlich der Stolz, dass Babolat auch in diesem Jahr offizieller Partner des prestigeträchtigsten Majors ist - nicht nur in Hinblick auf die Bälle.

Aber es half ja nichts: Für die Präsentation des Buchs „Perfect Match“ anlässlich des 150-jährigen Firmenjubiläums betrat Eric Babolat dann doch den Centre Court. Während „seine“ Spieler und Spielerinnen unter den Tribünen warteten: Bis dann auch Carlos Alcaraz, Holger Rune, Giovanni Mpetshi Perricard, Sebastian Ofner, Leylah Fernandez und Co. zum Foto auf die Tribünen kamen.

© Babolat Die gesamte Babolat-Truppe auf den Tribünen des Centre Courts in Wimbledon

Für die MitarbeiterInnen hatte man aber auch aktiven Sport organisiert - auf englischem Rasen versteht sich. Spannend dabei: Es waren auch ein paar Schläger mit dem klassischen „VS“ auf den Saiten zu bewundern. Dass danach auch noch anständig gefeiert, wurde, versteht sich von selbst!