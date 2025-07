Gewinne ein exklusives Tennistraining mit Mischa Zverev

Ihr wollt mit Mischa Zverev eine Trainingseinheit einlegen? Lexus macht es möglich. Mit ein bisschen Glück seid Ihr am 21.07.2025 bei den Generali Open dabei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 08:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mischa Zverev ist ein Meister des Volleyspiels

Die Lexus Club Tour bringt die Welt von Lexus direkt in den Tennisverein in Ihrer Nähe und unterstützt Tennisclubs in ganz Deutschland. An insgesamt zehn Stopps erwarten Sie außergewöhnliche Events für alle Tennisbegeisterten - wie in wenigen Wochen bei den Generali Open in Kitzbühel. Das große Sommer-Highlight in der legendären Sportstadt ist auch in diesem Jahr wieder stark besetzt.

Freut Euch auf spannende Matches, den vollelektrischen Lexus RZ und die Möglichkeit, Mischa Zverev persönlich zu treffen. Unser Tipp: Jetzt anmelden, dabei sein und die Chance auf ein Training mit Mischa Zverev sichern!

Wie Ihr dabei sein könnt? Beantwortet im Teilnahmeformular einfach diese Frage: “Was ist Deine Motivation, mit MIscha Zverev auf den Court zu gehen?”. Teilnehmen können alle Tennisfans, die 18 Jahre und älter sind, und die ihren Wohnsitz in Deutschland oder Österreich haben. Das Gewinnspiel läuft bis zum 10.07.2025 um 23:59 Uhr. Der Gewinner wird am 11.07.2025 ausgelost.

Alle Infos und die Möglichkeit zur Teilnahme findet Ihr hier!