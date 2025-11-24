Jetzt ist sie da: Die AO26-Kollektion von waterdrop!

In Australien wurde sie schon präsentiert, nun ist sie endlich auch im deutschsprachigen Raum erhältlich: Die waterdrop-Kollektion für die Australian Open 2026. Und tennisnet User haben die Chance, ab 4.12. die neuen waterdrop-Flaschen mit einem Rabatt von 13 Prozent zu erwerben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2025, 21:00 Uhr

© Instagram / waterdrop Da ist sie! Die AO x waterdrop Kollektion 2026

Bis zu den ersten Turnieren auf den großen Profi-Touren ist ja noch ein bisschen Zeit. Der australische Tennissommer wurde vergangene Woche dennoch schon eingeleitet: Denn da präsentierte waterdrop die neue Kollektion der offiziellen Flaschen für die Australian Open 2026. Und das im Rahmen eines kleinen Turnieres, bei dem AmateurspielerInnen beim ersten Golden Point Waterdrop Slam einen Preis von 2.000.- Australischen Dollar gewinnen konnten.

© Instagram / waterdrop "Drink more water!" - am besten natürlich aus einer Flasche von waterdrop

waterdrop-Co-Founder Henry Murray zeigte sich von der neuen Kollektion jedenfalls höchste angetan. “Was als freche Idee gestartet ist - Einwegplastikflaschen bei einer der größten Sommersport-Veranstaltungen zu ersetzen - hat sich zu einer Flaggschiff-Partnerschaft entwickelt, die jedes Jahr stärker wird”, schreibt Murray bei Instagram.

Und weiter: “Die bevorstehende Ausgabe von Australian Open x waterdrop ist unsere beste bisher: wunderschönes Design, von den Athleten getestet, und noch besser sichtbar. Unsere Präsenz auf der Anlage wird größer, lauter und besser sein.”

© Instagram / waterdrop Henry Murray, Co-Founder von waterdrop, hat seine bevorzugte Flasche schon mal ausgesucht

Ab 4.12. ist die AO26-Kollektion von waterdrop auch in Europa erhältlich. Und für tennisnet User gibt es eine besondere Gelegenheit: Mit dem Code “TNXMAS13 ” könnt Ihr ab 4.12.2025 13 Prozent beim Kauft einer waterdrop-Flasche sparen.