waterdrop macht´s möglich - fast 100.000 Einwegflaschen eingespart!

Die AO25 Player Bottle von waterdrop hat den Plastikverbrauch bei den Australian Open drastisch gesenkt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 16:29 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic kann auch gut ohne Einwegflaschen leben

Unglaublich, aber wahr: Im Jahr 2023 haben die Spieler und Spielerinnen bei den Australian Open noch etwa 96.000 Einweg-Plastikflaschen verbraucht. Dass dies nicht mit den Nachhaltigkeitszielen der ATP und der Grand-Slam-Turniere in Einklang zu bringen ist, liegt auf der Hand. Die Lösung? Das sind Nachfüllstationen im Melbourne Park. Und die waterdrop AO25 Player Bottle.

Denn damit ist der sinnlose Plastikverbrauch Geschichte. Und das könnte auch für viele weitere Veranstaltungen im Profitennis richtungsweisend werden. Tatsächlich plant die ATP, bei ihren Events Nachfüllstationen verpflichtend zu machen. Nicht nur als Angebot für die Teilnehmer, sondern auch für die Zuschauer, die so mitgebrachte Flaschen wieder füllen können.

Bei den US Open ist so etwas seit Jahren gang und gebe. Allerdings im kleinen Format - denn vor den kleinen Trinkwasserbrunnen im Billie Jean King National Tennis Center bilden sich täglich lange Schlangen.

Die Nachfrage ist da, die technischen Möglichkeiten auch. Und am Zusammenspiel der AO25 Player Bottle von waterdrop und den Refill-Stationen eines australischen Anbieters sieht man, was ohne großen Aufwand in Sachen Nachhaltigkeit möglich ist.