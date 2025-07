Eklat im Stream: Jelena Djokovic zofft sich live mit Novak

Novak und Jelena Djokovic gehen seit ihrer Jugend gemeinsam durchs Leben. Wie in jeder Beziehung herrscht aber nicht immer nur eitel Sonnenschein.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 18.07.2025, 14:49 Uhr

© Getty Images Jelena und Novak Djokovic

Hinter der Fassade der perfekten Tennis-Ehe

Von außen wirkt das Paar Djokovic wie das perfekte Power-Duo: Er Tennis-Superstar mit einem Rekord von 24 Grand-Slam-Siegen, sie engagierte Charity-Leiterin. Seit Jahren begleitet sie ihn auf der Tour und kümmert sich daneben auch noch um die Kinder (die selbstverständlich mitreisen). Doch wie Jelena nun erzählt, war nicht immer alles harmonisch. So kam es unter anderem 2017 in einer Phase voller Emotionen und körperlicher Belastung zu einem heftigen Streit, der noch dazu live von den Kameras eingefangen wurde.

Ein Streit, bei dem die ganze Welt zusah

Der Vorfall, von dem die Rede ist sorgte damals international für Schlagzeilen. Während eines Trainings von Novak streamte Jelena das Geschehen live auf Facebook. Was als liebevolle Geste für die Fans gedacht war, endete aber in einem plötzlichen Streit. Dabei riss Novak seiner Frau das Handy aus der Hand. Sichtlich verärgert fuhr Jelena ihren Mann daraufhin mit folgenden Worten an: “Wie benimmst du dich, um Himmels willen?” Dass der Livestream noch lief, fiel in diesem Moment keinem von beiden auf.

Emotionaler Ausnahmezustand

Rückblickend beschreibt Jelena die Szene als Ausdruck einer fordernden Zeit. Sie sei schwanger und entsprechend verletzlich gewesen. Die Situation habe sich aufgeschaukelt. “Ich war in einem Zustand, in dem ich alles zu persönlich nahm”, sagt sie dazu heute. Der öffentliche Moment habe ihr allerdings drastisch vor Augen geführt, wie stark Emotionen den Alltag erschweren können – gerade dann, wenn man permanent im Rampenlicht steht.

Privater Druck in der Öffentlichkeit

Jeder weiß: Beziehungen, die unter öffentlicher Beobachtung stehen, sind meist besonders belastend. Jede Geste, jedes Wort, jeder Blick werden kommentiert und mit haltlosen Spekulationen von Social-Media-Plattform zu Social-Media-Plattform geschleppt. Jelena und Novak legen jedoch großen Wert auf Authentizität und wollen sich als Paar in der Öffentlichkeit nicht verstellen. Wenn das bedeutet, dass manchmal die schöne Fassade bröckelt und die Realität freilegt, dann soll das eben so sein, so das Ehepaar Djokovic.