Testbericht: HEAD Endure Pro vs. HEAD Endure Pro BOA

Welcher Top-Schuh von HEAD passt besser zu Eurem Spiel? Der HEAD Endure Pro oder der HEAD Endure Pro BOA. Wir haben beide auf Herz und Nieren getestet. Hier ist unser Bericht …

von Harald Buchheister

zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 17:47 Uhr

Endure Pro vs. Endure Pro BOA – unser Fazit nach dem Produkttest

Als wir auf tennisnet zum großen Endure Pro Produkttest aufgerufen haben, war ich gespannt, ob der neue Schuh von HEAD wirklich hält, was er verspricht – vor allem in der Version mit dem innovativen BOA-Fit-System. Gemeinsam mit acht tennisnet-Usern habe ich sowohl die klassische, geschnürte Variante als auch das BOA-Modell auf Herz und Nieren getestet. Mein Eindruck deckt sich weitgehend mit dem Feedback unserer Tester – deshalb hier die kompakteste Zusammenfassung für euch. Die kompletten Reviews findet ihr wie immer auf tennisnettests.com.

Stabilität, Komfort und Grip – auf Top-Niveau

Beide Modelle haben mich durch ihre Stabilität überzeugt. Besonders bei schnellen Richtungswechseln oder aggressiven Slides habe ich immer einen sicheren Stand gehabt. Auch nach längeren Einheiten war die Dämpfung noch spürbar angenehm – für mich ein entscheidendes Kriterium.

„Die Stabilität ist top, selbst bei extremen Richtungswechseln hatte ich nie das Gefühl wegzurutschen.“ – Christian K.

Auch der Grip hat in allen Tests sehr gut abgeschnitten.

„Ich hatte sofort Vertrauen in den Schuh – auf Sand wie auf Hartplatz. Der Grip gibt Sicherheit in jeder Bewegung.“ – Florian M.

Die Haltbarkeit der Sohle wurde mehrfach positiv erwähnt, was bei Vielspielern ein echter Pluspunkt ist.

Der Unterschied liegt im BOA

Der spannendste Teil des Tests war natürlich der Vergleich zwischen Schnürung und BOA-System. Ich persönlich hatte vor dem Test Bedenken, ob sich der BOA-Mechanismus unter Sand nicht festsetzen oder während des Spiels lösen könnte – diese Sorge war unbegründet.

Wie viele unserer Tester fand auch ich die Möglichkeit, Vorderfuß und Spann separat und millimetergenau einzustellen, als echten Gamechanger.

„Für mich ist das BOA-System hier ein klarer Vorteil. Die Möglichkeit, Vorderfuß und Spann getrennt und millimetergenau einstellen zu können, hat meine jahrelangen Passformprobleme (breiter Fuß, hoher Spann) vollständig gelöst.“ – Andrea Ramponi

„Meine anfängliche Sorge, dass sich das BOA-System öffnen oder durch Sand blockieren könnte, hat sich nicht bestätigt … der Schuh bleibt fest und zuverlässig.“ – David Klapil

Auch das Handling überzeugt: An- und Ausziehen geht blitzschnell. Der Schuh sitzt dauerhaft fest und es ist kein Nachschnüren nötig. Ein Highlight: Das BOA Fit System ist mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet, was die Investition zusätzlich absichert.

„Beim Ausziehen ist es sehr gemütlich nur die Drehknöpfe rauszuziehen und aus dem Schuh zu schlüpfen.“ – Daniel Maleschek

Klassische Schnürung – weiterhin eine gute Option

Einige Tester bevorzugen dennoch die klassische Schnürung, weil sie das Gefühl haben, hier den Sitz noch individueller über Kreuzung und Zug der Schnürsenkel steuern zu können.

„Ich mag es, wenn ich den Schuh selbst ganz genau binden kann – das gehört für mich zum Ritual vor dem Match dazu.“ – Markus L.

Außerdem wird das etwas geringere Gewicht des geschnürten Modells von ein paar Testern als Pluspunkt genannt.

Mein Fazit und Empfehlung

Ich kann den HEAD Endure Pro in beiden Versionen empfehlen – sie sind bequem, stabil, robust und bieten hervorragenden Grip.

Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich persönlich zum BOA-Modell greifen. Die Feinjustierung, der gleichmäßige Sitz und der Komfortgewinn während des Spiels rechtfertigen für mich den Aufpreis. Hinzu kommt die lebenslange Garantie auf das BOA Fit System - ein absoluter Gamechanger.

„Der Head Endure Pro Boa ist etwas angenehmer zu spielen, weil die Festigkeit über den ganzen Rist bis vor zu den Zehen sehr gleichmäßig verteilt ist und dies auch während des Spielens sehr rasch zu ändern ist …“ – Daniel Maleschek

Wer aber lieber beim Bewährten bleibt oder preisbewusster einkauft, macht mit der klassischen Schnürung ebenfalls nichts falsch.

Pro-/Contra auf einen Blick

Endure Pro (klassisch geschnürt)

✅ Bewährte Schnürung, individuell bindbar

✅ Etwas geringeres Gewicht

✅ Preislich meist günstiger

➖ Schnüren dauert länger, keine schnelle Feinjustierung

➖ Sitz nicht immer 100 % gleichmäßig, wenn nicht perfekt gebunden

Endure Pro BOA

✅ Millimetergenaue Passform – Vorderfuß & Spann separat justierbar

✅ Gleichmäßiger Halt auch unter hoher Belastung

✅ Sehr schnelles An- und Ausziehen

✅ Kein Nachschnüren während des Spiels nötig

✅ Lebenslange Garantie auf das BOA Fit System

➖ Etwas teurer

➖ Leicht höheres Gewicht spürbar

Danke an unsere Tester

Ein großes Dankeschön an alle, die mitgetestet haben – eure Berichte haben ein differenziertes, ehrliches Bild ergeben und gezeigt, dass HEAD mit dem Endure Pro und besonders mit dem BOA-Fit-System tatsächlich einen großen Schritt nach vorne gemacht hat.

