A Racquet at the Rock: Frances Tiafoe überrascht Alcaraz

“Big Foe” trumpft beim Heimspiel in New Jersey auf: Beim Showkampf “Racket at the Rock” schlug Frances Tiafoe überraschend Carlos Alcaraz.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.12.2025, 07:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Frances Tiafoe

Es ist die Zeit der Showkämpfe, und jetzt greifen auch auch die Topstars ein. Nach dem Charlotte Invitational (mit Venus Williams, Madison Keys, Taylor Fritz und Frances Tiafoe), dem Atlanta Cup (Ben Shelton, Nick Kyrgios, Aryna Sabalenka und Naomi Osaka) und dem Ultimate Tennis Showdown in London mit nicht ganz prominenter Besetzung gibt sich nun die absolute Elite die Ehre nach den verdienten Ferien.

“A Racquet at the Rock” hieß das Event an der US-Ostküste, mit Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, Amanda Anisimova und Jessica Pegula hatte man hier groß aufgefahren. Pegula, US-Open-Finalistin 2024, schlug hierbei Anisimova, Wimbledon- und US-Open-Endspielteilnehmerin 2025 mit 3:6, 7:6 (5) und [10:8].

Anschließend trumpfte Tiafoe gegen Alcaraz groß auf, besiegte den spanischen Weltranglisten-Ersten mit 6:3, 3:6, [10:7].

Und zwischendrin holten Alcaraz/Pegula noch einen schnellen Mixed-Einschub gegen Tiafoe/Anisimova mit 10:8.

Weiter geht's beim "Miami Invitational"

Alcaraz musste anschließend direkt weiter in Richtung Süden: Beim “Miami Invitational” trifft er in der (europäischen) Nacht zum Dienstag auf Joao Fonseca. Pegula und Anisimova duellieren sich hier zudem erneut.

Und, in New York City: Spielen sich Aryna Sabalenka, Naomi Osaka, Nick Kyrgios und Tommy Paul im Madison Square Garden warm!