NextGen Finals: Diese Regel hätte Rafael Nadal nicht gefallen

Nur acht Sekunden zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag? Bei den NextGen Finals werden die Zügel noch straffer gezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.12.2025, 17:53 Uhr

© Getty Images Die NextGen Finals werden letztmals in Jeddah ausgetragen

Das große U21-Event der ATP wurde ja auch deshalb eingeführt, um neue Regeln zu testen. Und im besten Fall auch bei den regulären der Tour einzuführen. Das hat dann nicht ganz so durchgehend funktioniert. Gut, die Shot Clock zwischen den Punkten wurde übernommen, dafür müssen die bedauernswerten Ballkinder den Spielern nun wieder die Handtücher bringen, weil diese innerhalb von 25 Sekunden offenbar nicht in der Lage sind, ihre Sachen auf die Reihe zu bekommen.

Da wird jetzt 2025 aber noch einer draufgesetzt: Zwischen den Punkten dürfen nun nur mehr 15 Sekunden ins Land ziehen. Und, noch spannender, zwischen erstem und zweitem Aufschlag bekommen die Spieler nur mehr acht Sekunden Zeit! An dieser Aufgabe wäre der große Rafael Nadal mit Pauken und Trompeten gescheitert.

Und sonst? Gibt es den ersten Seitenwechsel erst nach drei Spielen. Was aber auszuhalten ist: Schließlich wird in Jeddah (und wo auch immer in den kommenden Jahren) ja mit der No-Ad-Rule gespielt.

Lockerer geht es dagegen für die Fans zu: Die dürfen sich nämlich bis zum ersten Seitenwechsel überallhin bewegen, auch während der Punkte. Danach ist dies nur im direkten Sichtfeld der Spieler hinter der Grundlinie verboten.

