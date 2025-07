Gamechanger am Fuß: Warum der neue HEAD Endure Pro BOA alles verändert

Mit dem weltweit ersten Tennisschuh mit BOA Fit System setzt HEAD neue Maßstäbe in Geschwindigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer. Die ENDURE Serie bringt alles mit, was Tennisspieler von einem Schuh erwarten dürfen - wahlweise auch mit klassischer Schnürung erhältlich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2025, 13:50 Uhr

Der Endure Boa von HEAD - Welcher Typ seid ihr?

Der Tennisschuh ist die direkte Verbindung zwischen dem Spieler und dem Court. Und da sollte vor allem eines gegeben sein: absolutes Vertrauen in das Material. Und zwar was die Geschwindigkeit, die Stabilität und vor allem auch die Durchhaltefähigkeit eines Schuhs anbelangt. Und wieder einmal setzt HEAD dabei neue Maßstäbe - nämlich mit der ENDURE-Serie und dabei ganz besonders mit dem HEAD ENDURE PRO BOA.

Die schmalen Silhouetten der ENDURE Serie vermitteln den Eindruck von Schnelligkeit, mit der die Spieler mühelos ihren Stil vom reinen Grundlinien- zum All-Court-Player erweitern können. Und gerade der HEAD ENDURE PRO BOA bringt auch eine Innovation im Bereich der Tennisschuhe mit: das BOA-Verschlusssystem, das bei HEAD auch schon bei Skischuhen erfolgreich zum Einsatz kommt. Entwickelt wurde der Schuh im BOA-Hauptquartier in den USA, getestet intensiv auf vielen verschiedenen Courts.

Aber: Die Produkte der ENDURE Serie sind auch als klassische Schnürschuhe erhältlich. Die Frage ist also: BOA oder Schnürsenkel?

© HEAD BOA oder Laced? Was ist Euer Ding?

Wie der Name schon nahelegt: Die HEAD ENDURE Serie lässt niemanden im Stich. Die neue CORE-FRAME-Technologie garantiert Stabilität von der Ferse bis zu den Zehen, auch bei seitlichen Drehungen. Ein eingebautes Kühlsystem sorgt dafür, dass der Luftaustausch noch besser funktioniert. Dazu kommt, dass die Schuhe der HEAD ENDURE Serie an besonders beanspruchten Stellen den Materialeinsatz verstärkt haben, um für Stabilität zu sorgen. An weniger prekären Stellen wurde das Material dagegen besonders effizient eingesetzt, um den Schuh so leicht als möglich zu gestalten.

Der HEAD ENDURE BOA CLAY Der HEAD ENDURE CLAY Laced

Der ENDURE PRO BOA und der ENDURE PRO kommen mit einer Sohle, die für alle Beläge geeignet ist. Der ENDURE PRO BOA CLAY und ENDURE PRO sind mit der klassischen Fischgräten-Sohle konzipiert.

Verkaufsstart in österreichischen Fachgeschäften ist der 17.07.2025. Und wer Lust hat, kann die Schuhe der ENDURE Serie ab dem 19.07.2025 am HEAD-Stand bei den Generali Open in Kitzbühel testen.

Apropos: tennisnet sucht fünf Tester, die die Schuhe der ENDURE Serie auf Herz und Nieren prüfen. Informationen dazu gibt es hier!