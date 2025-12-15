Aufruf: Wir suchen Tester für Babolat-Saiten!

Die Saite ist ja bekanntlich der Motor des Tennisspielers. Und mit uns könnt Ihr zwei Varianten von Babolat testen: die Hybrid Variante Touch VS / RPM Blast und die Babolat RPM Rough.

© Getty Images Babolat ruft zum Saitentest auf

Tennisfreunde aufgepasst! Wir hätten da ein feines Test-Angebot für Euch. Und zwar zwei Saiten von Babolat. Zum einen die Hybrid Variante Touch VS / RPM Blast , die das Beste von zwei Welten vereint und dann die RPM Rough für Spieler und Spielerinnen, die gerne richtig mit Power spielen. Und diese auch selbst generieren können.

Übrigens gibt es kaum Spitzenspieler, die nicht mit einer Hybrid-Saite spielen. Novak Djokovic oder Alexander Zverev etwa schwören darauf.

Wenn Ihr TesterInnen werden wollt, dann lasst uns unter dem Facebook-Post zu diesem Artikel wissen, mit wem Ihr die Saiten testen wollt.

Und das sind die beiden Saiten, die Ihr testen könnt.

Test: Hybrid Touch VS x RPM Blast

Naturdarm + Co-Polyester – Die Tour-Referenz

Der Hybrid ist die Kombination zweier Extreme: Gefühl & Power (Darm) trifft auf Spin & Kontrolle (Poly).

Einbau-Varianten

VS im Längssaitenbereich / RPM in den Quersaiten → mehr Power & Gefühl

RPM längs / VS quer → mehr Spin-Kick & Kontrolle

Im Profitennis meist: VS längs + RPM quer.

Spielgefühl

Weich genug, um Komfort zu geben, aber mit dem „geraden“ Feedback des Polys. Das Beste aus beiden Welten.

Power

Deutlich mehr als reine Poly-Saiten. Explosiv, aber kontrollierbar.

Spin

Exzellent. Die Elastizität der Touch VS + das Achteckprofil der RPM sorgt für extremen Snapback.

Kontrolle

Sehr stabil, vor allem bei hohen Schlaggeschwindigkeiten. Eine gute Mischung aus Liniengefühl und Fehlertoleranz.

Spannungsstabilität

Hervorragend. Die VS hält die Spannung, der Poly stabilisiert das System.

Spielkomfort

Deutlich freundlicher als 100 % Polyester – perfekt für ambitionierte Spieler, die Power UND Schutz für den Arm wollen.

… oder …

Test: Babolat RPM Rough

Spin-Poly mit texturierter Oberfläche • Made in France , seit 2010 im Sortiment

Stärken: 1.20 / 1.25 / 1.30 / 1.35 mm

Die RPM Rough ist die „rauere“, aggressivere Spin-Version der RPM-Linie. Nicht glatt, nicht subtil – sondern griffig, bissig und gnadenlos spinorientiert.

Spielgefühl

Direkt und klar, aber durch die raue Oberfläche mit leicht „griffigem“ Kontaktgefühl. Sie fühlt sich lebendiger an als ein klassischer, glatter Polyester.

Spin

Das große Highlight. Die Rough-Oberfläche erzeugt mehr Reibung am Ball → mehr Ballbiss → mehr Rotation. Topspin und Kick-Aufschläge profitieren extrem.

Kontrolle

Sehr hoch. Die Saite ist steif genug, um aggressive Schlagbewegungen perfekt zu kontrollieren, ohne zu hart zu wirken.

Power

Typisch Poly: eher gedämpft, dafür aber kontrollierbare Power, die aktiv erzeugt werden muss.

Spannungsstabilität

Gut, aber nicht ganz so langlebig wie im Naturdarm-Hybrid. Typischer Poly-Verlauf: nach einigen Stunden etwas Spannungs- und Spinverlust.

Spielkomfort

Mittlere Härte. Angenehmer als viele steife Polyester, aber nichts für komplett armempfindliche Spieler.

