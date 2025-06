waterdrop-Microlytes: Die perfekte Mischung für Sportler

Christoph Hermann ist der Chief Design Officer von waterdrop®. Im Gespräch mit tennisnet erklärt er, was es mit den Microlytes von waterdrop® auf sich hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.06.2025, 09:32 Uhr

© waterdrop Auch Alexander Bublik schwört auf waterdrop

tennisnet: waterdrop® bietet ein großes Sortiment verschiedener Getränkewürfel an, eine besondere Produktlinie sind die Microlytes. Was hat es damit auf sich?

Christoph Hermann: Microlyte ist unsere Version eines Sportgetränks und für den Genuss während und nach dem Training bestimmt. Unsere mit Vitaminen angereicherten Getränkewürfel verwandeln Wasser in ein fruchtiges Getränk, in diesem Fall inklusive Elektrolyte und Zink. So unterstützen wir die effiziente Elektrolytaufnahme und Sportregeneration.

tennisnet: Wann würden Sie Sportler*innen im Allgemeinen und Tennisspieler*innen ganz besonders raten, zu den Microlytes zu greifen?

Hermann: Bei waterdrop® möchten wir Menschen dabei helfen, mehr Wasser zu trinken. Besonders aber während und nach dem Sport ist es wichtig, den Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen. Microlyte eignet sich ideal für die Regenerationsphase, also für die Zeit nach dem Training.

tennisnet: Haben Sie eine Empfehlung, welche Temperatur die Microlyte-Mischungen haben sollten, wenn diese während des Trainings oder eines Matches eingenommen werden?

Hermann: Generell gibt es hier keine spezifische Empfehlung, kalte Getränke werden jedoch meist eher erfrischend wahrgenommen, was in der Hitze eines Trainings oder Turniers natürlich wichtig ist.

“Wir haben eine innovative Rezeptur geschaffen”

tennisnet: Gibt es Rückmeldungen von den ATP- bzw. WTA-Profis, ob und welche Microlytes sie verwenden?

Hermann: Besonders beliebt ist Microlyte BERRY, aber auch die Sorten aus unserer Kooperation mit Djokovics Brand SILA werden regelmäßig nachgefragt. Tennisspieler wie Alexander Bublik oder Andrey Rublev greifen zum Beispiel gerne zur Sorte LEMON aus der SILA x waterdrop® Linie. Für viele Athlet:innen sind diese Produkte längst ein fester Bestandteil ihrer Regenerationsroutine geworden.

tennisnet: Wie läuft die Produktentwicklung bei einer Linie wie den Microlytes ab? Gibt es etwa bei den Geschmacksrichtungen ganz natürliche Favoriten?

Hermann: Wir haben uns bei der Entwicklung unserer Microlytes sehr genau mit der Zusammensetzung von Elektrolyt- und Sportgetränken beschäftigt, um die perfekte Mischung in unsere 2g Würfel zu packen. So haben wir eine innovative Rezeptur geschaffen, die voller essentieller Elektrolyte und Vitamine ist und während sowie nach körperlicher Anstrengung perfekt zur Regeneration beiträgt. Natürlich haben auch wir intern immer unsere Favoriten, aber Ziel ist stets, dass es Sorten für jeden Geschmack gibt, ob man es zum Beispiel eher zitronig mag, oder aber beerig.

“Microenergy ist das ideale Komplement zu Microlyte”



tennisnet: Worin liegt der Unterschied zwischen Microlyte auf der einen und Microdrinks und Microenergy auf der anderen Seite?

Hermann: In erster Linie möchten wir bei waterdrop® Menschen dabei unterstützen, mehr Wasser zu trinken, und zwar auf nachhaltige Art und Weise. Mit unseren Getränkewürfeln – den Microdrinks – bieten wir eine praktische Alternative, Wasser fruchtigen Geschmack zu verleihen und so das Wassertrinken insgesamt abwechslungsreicher zu gestalten. Dabei werden alle unsere Würfel mit den feinsten Frucht- & Pflanzenextrakten hergestellt und mit wertvollen Vitaminen angereichert. Mit Microlyte wollten wir ein fruchtiges Sportgetränk auf den Markt bringen und zeigen, dass Funktion und Geschmack kein Widerspruch sein müssen. Somit haben wir eine Rezeptur inklusive Elektrolyte und Zink entwickelt. Microenergy hingegen ist unsere Version eines Energydrinks – 90mg natürliches Koffein bietet einen natürlichen Energiekick, wann immer man ihn braucht.

tennisnet: Würden Sie Sportler*innen auch Microdrinks und Microenergy empfehlen?

Hermann: Auf jeden Fall! Im Kern ist unsere Mission, das Wassertrinken einfach und nachhaltig zu gestalten. Unsere Microdrinks sind in vielen verschiedenen Sorten erhältlich – von angenehm-süß, bis erfrischend-sauer und allem dazwischen. Dank der praktischen Verpackung können unsere Getränkewürfel ganz einfach überallhin mitgenommen werden. Es ist also für alle etwas dabei. Microenergy mit seinem natürlichen Koffein ist das ideale Komplement zu Microlyte und bietet vor dem Training den nötigen Boost.