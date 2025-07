150 Jahre Babolat – Eine Erfolgsgeschichte im Dienste des Racketsports

150 Jahre Babolat sind ein Grund zu feiern. Die Geschichte des Familienunternehmens liest sich beeindruckend.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.07.2025, 11:11 Uhr

© Babolat Firmenchef Eric Babolat

Ein Unternehmen, das die DNA des Tennissports mitgeprägt hat, feiert 2025 ein außergewöhnliches Jubiläum: 150 Jahre Babolat. Was 1875 in Lyon mit der Herstellung von Naturdarmsaiten für Musikinstrumente und chirurgische Anwendungen begann, entwickelte sich zu einer der weltweit führenden Marken im Racketsport – getragen von Pioniergeist, Innovationswillen und echter Leidenschaft für das Spiel.

Der Grundstein für diesen Erfolg wurde früh gelegt. Als Pierre Babolat im Jahr der ersten offiziellen Tennisregeln die erste Tennissaite aus Naturdarm entwickelte, war das der Startschuss für eine enge Verbindung zum noch jungen Sport. Über Jahrzehnte hinweg blieb Babolat zunächst den Saiten treu – und perfektionierte sie kontinuierlich, vom Naturdarm über synthetische Materialien bis hin zu Hochleistungssaiten wie der RPM Blast, die heute von zahlreichen Profis gespielt wird.

Doch Babolat blieb nicht beim Saite-sein stehen: In den 1990er-Jahren begann das Unternehmen mit der Entwicklung eigener Schläger – eine Entscheidung, die den Tennissport verändern sollte. Mit dem Pure Drive brachte Babolat 1994 sein erstes Schlägermodell auf den Markt – kraftvoll, dynamisch und perfekt abgestimmt auf moderne Spielstile. Es folgten Innovationen wie die Aero-Serie, die mit ihrem ikonischen Rahmen nicht nur optisch, sondern vor allem funktional neue Maßstäbe setzte. Kein Geringerer als Rafael Nadal verhalf ihr zu Weltruhm – mit einem Spielstil, der wie geschaffen war für maximalen Spin.

Parallel dazu entwickelte Babolat auch Schuhe, Textilien und Zubehör – stets mit dem Anspruch, Spieler:innen bestmöglich zu unterstützen. Technologische Partnerschaften, etwa mit Michelin für die Entwicklung leistungsstarker Tennisschuhe oder jüngst mit Automobili Lamborghini zur Integration der ultraleichten Koridion-Faser in Rackets, zeigen: Stillstand ist bei Babolat keine Option.

Dieser Innovationsgeist zeigt sich auch in der konsequenten Erweiterung des Portfolios über das Tennis hinaus. Bereits 2001 brachte Babolat seinen ersten Padel-Schläger auf den Markt – und war damit einer der Vorreiter in einer Sportart, die heute rasant wächst. 2019 folgte der erste speziell entwickelte Padel-Schuh, um auf die dynamischen Anforderungen dieser Spielweise einzugehen. Und auch Pickleball, die in Nordamerika stark wachsende Trendsportart, steht bei Babolat seit dem Einstieg 2020 im Fokus gezielter Entwicklung und Investition. Das Engagement in diesen Disziplinen zeigt: Babolat lebt und liebt den Racketsport in all seinen Facetten.

Die Zusammenarbeit mit Top-Athleten war dabei nie reines Sponsoring. Vielmehr entstand ein echtes Miteinander – von der Besaitung bis zur Schlägerentwicklung. Spieler wie Rafael Nadal, Dominic Thiem oder Carlos Alcaraz sind nicht nur Testimonials, sondern aktive Mitgestalter. Letzterer wurde 2024 zum jüngsten Spieler der Geschichte, der auf allen Belägen einen Grand Slam gewinnen konnte – mit einem Babolat-Schläger in der Hand.

Trotz aller Größe und Globalität ist Babolat bis heute ein unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Lyon geblieben – mit klaren Werten, echter Nähe zum Sport und einem unermüdlichen Antrieb, sich weiterzuentwickeln. Das 150-jährige Jubiläum ist deshalb nicht nur eine Rückschau auf große Meilensteine, sondern auch ein Ausblick auf eine Zukunft, in der Babolat weiterhin Innovationen vorantreibt und die nächste Generation von Spielerinnen und Spielern inspiriert.

Ein Jubiläum, das gefeiert werden darf – on und off court.