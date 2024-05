Ons Jabeur wird ASICS Athletin

ASICS freut sich, die Zusammenarbeit mit der international bekannten Tennisspielerin Ons Jabeur zu verkünden. Jabeur, derzeit Neunte der Weltrangliste, wird damit dem globalen Team von ASICS Athlet*innen beitreten.

von PM

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 15:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© ASICS Ons Jabeur spielt nun in ASICS

Die dreimalige Olympiateilnehmerin, dreifache Grand-Slam-Finalistin und ehemalige Nummer zwei der Weltrangliste wird den ASICS-Athletenkader ab den diesjährigen Sommerspielen in Paris verstärken. Auch abseits des Tennisplatzes wird Jabeur dafür geschätzt, die Reichweite des Tennissports in Afrika und den arabischen Regionen auszubauen und als positive weibliche Vertreterin des Sports zu fungieren.



„Wir freuen uns, Ons in der ASICS Familie willkommen zu heißen“, sagt Mitsuyuki Tominaga, Präsident und COO von ASICS. „Ons spiegelt die Werte von ASICS wider und wird zweifellos eine starke Botschafterin für ASICS im Tennissport sein. Ons ist eine Führungspersönlichkeit mit Vorbildcharakter, positiv und erfolgreich – das macht sie zu einer perfekten ASICS Athletin. Wir freuen uns, sie auf und neben dem Platz unterstützen zu können.“



„Ich bin stolz, jetzt offiziell eine ASICS Athletin zu sein“, sagt Ons Jabeur. „Ich habe ASICS als Marke und die Produkte, die für ihre herausragende Qualität auf der Tour bekannt sind, immer geliebt. Ich schätze darüber hinaus auch die Werte von ASICS, die in der Sportindustrie einzigartig sind. Der Fokus auf mentale Gesundheit unterscheidet ASICS deutlich von anderen Marken: ASICS steht für ‚Anima Sana In Corpore Sano‘, was übersetzt ‚ein gesunder Geist in einem gesunden Körper‘ bedeutet. Ich freue mich, eine so werteorientierte Marke auf höchstem Niveau vertreten zu dürfen“.



Ons wird den ASICS SOLUTION SPEED™ FF 3 Tennisschuh tragen.