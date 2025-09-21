Erstes Apparel-Event in Berlin: ASICS geht neue Wege in der Bekleidung

Der Sportartikelhersteller ASICS ist bekannt für innovative Ideen und geht auch im Marketing gerne neue Wege. Anfang September startete ASICS Deutschland mit dem ersten Apparel-Event in Berlin. Im Fokus stand so erstmals das breite Bekleidungsangebot der aus Japan stammenden Marke.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 07:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Rick Püschel Mit dem ersten Apparel-Trial in Berlin geht ASICS neue Wege bei der Weiterentwicklung seiner Bekleidung.

Eingeladene Vertreter aus dem Medienbereich und Influencer hatten die Möglichkeit beim ersten ASICS-Testevent für Bekleidung u.a. T-Shirts, Shorts und weitere Bekleidungsgegenstände ausgiebig zu testen. Es handelte sich dabei sogar um den ersten Apparel-Trial in ganz Europa. „In den letzten Jahren hat sich ASICS dahingehend entwickelt, dass wir unsere Spieler von Kopf bis Fuß ausstatten wollen. Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini oder auch Belinda Bencic gehören zu den prominentesten Beispielen“, erzählt Tim Focht, Activiation und Sports Marketing Specialist von ASICS Deutschland. „Wir generieren bei den Schuhtestevents viel Feedback. Das möchten wir auch für die Entwicklung unserer Bekleidung nutzen.“

Die Teilnehmer testeten die in drei Kategorien unterteilte Palette der ASICS-Produkte. Doch nicht nur das gehörte zu den Highlights des Tages. Im Fokus stand ebenfalls der Besuch von Ex-Tennisprofi Michel Berrer. Die ehemalige Nummer 42 der Tennisweltrangliste gehört fortan als Testimonial zur ASICS-Familie und bereicherte das Event mit zahlreichen Anekdoten aus seiner langen Karriere.

ASICS plant Apparel-Trials auch in Vereinen

Der erste große Kleidungstest sollte natürlich nicht ergebnislos bleiben. Alle Beteiligten durften in einem Feedbackbogen ihre Eindrücke vom Event schildern. Tim Focht freute sich über viele Details: „Die Matchkollektion hat in der Bewertung am besten abgeschnitten. Hierbei handelt es sich um unsere Premiumkategorie. Das zeigt, dass wir in der Entwicklung und Priorisierung die richtigen Ansätze gewählt haben.“

Wer fürchtet, dass ASICS mit der Zunahme von neuen Events seine eigene Philosophie verändern könne, der kann an dieser Stelle direkt beruhigt werden. „Unsere Wurzeln liegen in der Herstellung von Schuhen. Daran wird sich zukünftig auch nichts verändern“, so Focht. „Wir werden zudem auch weiterhin auf unsere ASICS Tennis Academy als Flagschiff unserer Events setzen!“

Das erfolgreiche Apparel-Event in Berlin war jedoch der Startschuss für eine neue Bandbreite, mit der ASICS schon seit längerer Zeit Spieler und Coaches auf und neben dem Court begleitet. Zukünftig sind neben den schon seit vielen Jahren angebotenen Schuhtests auch kleinere Testevents für ASICS-Tenniskleidung in Vereinen geplant.