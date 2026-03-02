„Idol“ Djokovic erweist Doncic bei den Lakers die Ehre

Novak Djokovic scheint die Vorbereitung auf das Sunshine-Double in den USA noch entspannt anzugehen. Und so machte der Serbe seinen Zeitplan passend, um sich ein NBA-Spiel der LA Lakers mit Luka Doncic zu Gemüte zu führen, der ihn wie sein Basketball-Kollege Nikola Jovic als sein sportliches Idol bezeichnet.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.03.2026, 13:07 Uhr

© Getty Images Nach einem ersten Treffen beim Freundschaftsspiel zwischen Serbien und Slowenien 2022 besuchte Novak Djokovic (r.) nun ein NBA-Spiel von Luka Doncic (l.) mit den LA Lakers.

Heimat ist für Novak Djokovic ein Stück weit auch, wo Basketball auf allerhöchstem Level zelebriert wird. Als Kind wuchs der Belgrader in einem Mekka des Basketballsports auf, das durch Roter Stern Belgrad und Partisan Belgrad auch aktuell mit zwei Teams in der EuroLeague, dem höchsten europäischen Vereins-Basketball-Wettbewerb, vertreten ist. Während er seit jeher ein glühender Anhänger von Roter Stern ist, hat er auch Sympathien für Partisan, da es sich dabei um den Lieblingsklub seines Sohnes Stefan handelt.

Auch mit dem Umzug nach Athen verliert die Familie Djokovic das sportliche Treiben ihrer Lieblingsklubs keineswegs aus den Augen. So kann die griechische Hauptstadtmetropole mit zwei Teams in der renommiertesten europäischen Spielklasse aufwarten. Neben Panathinaikos Athen, das seine Spiele in der Olympiahalle austrägt, wo Djokovic gegen Ende der vergangenen Saison den Titel bei der Erstausgabe der Hellenic Championship erringen konnte, können die Belgrader Teams auch bei Olympiakos in der Hafenstadt Piräus bewundert werden.

Es verwundert deshalb kaum, dass Djokovic sich auch in den USA kaum eine Möglichkeit entgehen lässt, den Basketballsport auf allerhöchstem Niveau zu verfolgen. So wurde der 24-fache Grand-Slam-Champion nun gesichtet, als die Los Angeles Lakers um Superstar Luka Doncic die Sacramento Kings empfingen. Schon vor der Begegnung kam es zum kurzen Austausch des Djokers mit dem slowenischen Ausnahme-Basketballer. Dieser adelte den 38-Jährigen nach dem Spiel in der anschließenden Pressekonferenz: „Für mich ist er der größte aller Zeiten. Allein die Tatsache, dass er hier war um mich spielen zu sehen, ist einfach unglaublich. Ich bin so aufgeregt, dass er hier ist.“

Dass Djokovic auch selbst einen ordentlichen Ball wirft, ist in einem Clip zu sehen, wie der langjährige Weltranglistenerste im der noch leeren Lakers-Arena einen Signature-3-Punkt-Wurf von LeBron James imitiert und diesen auch sicher verwandelt. Auch der dreifache NBA-MVP Nikola Jokic, der seit 2015 bei den Denver Nuggets unter Vertrag steht, bezeichnete ihn in der Vergangenheit als sein sportliches Idol. Es würde also keiner Sensation gleichkommen, wenn Djokovic nach erfolgreichem Abschneiden beim Masters-Turnier in Indian Wells am Abend des Finalsonntags noch einmal in der Crypto.com-Arena in Los Angeles auftauchen würde, wenn die Lakers die Nuggets empfangen.