Beste Aussichten: ASICS sorgt vor filmreifer Kulisse für großes Kino

Vorhang auf für die ASICS Tennis Academy 2025! In luftiger Höhe und direkt am Rhein lud der Sportartikelhersteller für zwei Tage ein, um seine Produkte, die deutschsprachige Tennisfamilie und auch sich selbst zu feiern.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 16:38 Uhr

© Rick Püschel/ASICS Die Qualität von ASICS überzeugt viele Tennisspieler im Profi- und Hobbybereich.

Ein breiter Mix aus Coaches von verschiedenen Tennisschulen aus Deutschland und Österreich, aktiven Spielern, Influencern und sonstigen Akteuren aus dem Tennis versammelten sich auf Einladung des Sportartikelherstellers ASICS mit der historischen Zahnradbahn auf dem berühmten Drachenfels in Königswinter. Im Zentrum stehen, neben der malerischen Aussicht auf den Rhein und die umliegenden Gemeinden, natürlich die Philosophie und vor allem die Produkte des japanischen Unternehmens.

Doch auch der Austausch zwischen den zahlreichen Teilnehmern ist wichtiger Bestandteil dieses Events. Eine Mischung aus Klassenfahrt und innovativer Netzwerkarbeit entwickelt sich im Verlauf des ersten Tages. Umrahmt von Sonnenschein und einem unschlagbaren Blick von über 300 Meter Höhe auf das Rheintal kommen fast Urlaubsgefühle auf. Das ein oder andere Erfrischungsgetränk und die bereitstehenden Liegestühle auf dem Plateau mögen daran nicht ganz unschuldig sein.

ASICS hat für alle das perfekte Outfit

Doch ASICS geht es keineswegs nur darum, in lockerer Atmosphäre schöne Gefühle bei den Teilnehmenden zu wecken. Die Leidenschaft und die unbändige Bereitschaft der anwesenden ASICS-Belegschaft, um zum Gelingen des Events beizutragen, ist fast ansteckend. Diese Tage zeigen vor allem, dass das Unternehmen eben davon lebt: Energie und Einsatz für ein gutes Ergebnis, was in den meisten Fällen das fertige Produkt in den Läden ist.

Und bei aller Lobhudelei über das Drumherum, natürlich sind die Produkte von ASICS die wirklichen Stars der Veranstaltung. Zentral im Fokus stehen die Schuhe, die in drei Kategorien für den ambitionierten und auch hobbyorientierten Spieler daherkommen: Baseline, All-Court und Best of Both bieten für jede Anforderung den perfekten Schuh. Abgerundet wird das Outfit mit dem passenden Shirt und natürlich auch den dazugehörigen Shorts. Ob lässig casual, an den Ärmeln für den Serve etwas weiter geschnitten oder einfach farblich einheitlich. Für jeden Charakter und Spielstil hält ASICS den richtigen Dress bereit. Wer oben auf dem Drachenfels mit den hochwertigen Produkten in Berührung kommt, der möchte am liebsten direkt selbst den nächsten Court aufsuchen.

Benjamin Ebrahimzadeh als Stargast

Doch so weit ist es an diesem Nachmittag noch nicht. Stattdessen betritt am frühen Abend Benjamin Ebrahimzadeh die Eventbühne und spricht über die Wichtigkeit, die der perfekte Schuh für einen Spieler (und natürlich auch Coach) hat. Natürlich darf auch die ein oder andere Anekdote vom Leben auf Tour nicht fehlen, die dem Erfolgstrainer, der u.a. Angelique Kerber, Coco Gauff oder auch Stan Wawrinka betreute.

Den Abend ließ man in entspannter Atmosphäre und mit einem kleinen Showturnier in ca. 300 Meter Höhe ausklingen. Für viele Teilnehmer war dies jedoch bereits die Vorbereitung auf den zweiten Tag der ASICS Tennis Academy 2025. Im Tennisclub Rot-Weiß Hangelar durfte die gutgelaunte Gruppe von Tennisbegeisterten nun endlich selbst zum Racket greifen und konnte die breite Palette an ASICS-Produkten unter realen Bedingungen testen. Ob den Grip bei den verschiedenen Schuhmodellen oder das Tragegefühl des Matchshirts beim Serve. Den ganzen Tag lang wurden sämtliche Produkte genau unter die Lupe genommen und dabei auf Herz und Nieren, oder in diesem Fall bei Vorhand und Rückhand, geprüft.

Mit einem gemeinsamen Gruppenfoto endeten zwei Tage, die allen Beteiligten neue Freunde bescherten und für eine gewachsene Begeisterung für das breite Angebot von ASICS sorgten. Und wer Lust hat auch selbst die Schuhe von ASICS intensiv zu testen, der kann dies bei einem der zahlreichen Schuhtestevents tun oder werdet tennisnet-Tester.



