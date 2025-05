Schuhtestevents von ASICS: Testen direkt auf dem Court!

Der Sportartikelhersteller ASICS revolutioniert den Schuhtest im Tennissport. Ab sofort ermöglichen eine Reihe von Schuhtestevents in ganz Deutschland das Testen unter ganz realen Spielbedingungen direkt auf dem Court!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2025, 11:03 Uhr

© ASICS ASICS geht beim Schuhtest neue Wege! Sei dabei und finde den perfekten Schuh für Dein Spiel.

ASICS hat nicht nur die perfekten Tennisschuhe, sondern lässt alle Interessierten diese ab jetzt auch noch ausgiebig testen. So ist sicher, dass der neue Schuh auch wirklich zum eigenen Spiel passt. Was zum Beispiel im Running Bereich seit vielen jahren zur Normalität gehört, wird durch ASICS nun auch endlich im Tennissport möglich: Der Schuhtest unten Realbedingungen!

Dafür plant ASICS in ganz Deutschland bis zu 20 Schuhtestevents. In ausgewählten Clubs besteht damit für alle Interessierten Tennisspieler die Möglichkeit, den perfekten Schuh für das eigene Spiel zu finden. Zum Test-Setup gehören drei verschiedene Modelle, die sich an verschiedenen Spielstilen (Playing Styles) ausrichten: GEL RESOLUTION X (Baseline), SOLUTION SPEED FF 3 (All-Court) und COURT FF 3 (Best of Both).

ASICS setzt sich zum Ziel, dass alle Teilnehmenden auf dem Platz die drei Modelle testen und damit den perfekten Schuh für sich finden, der am besten zum eigenen Spielstil und den Bewegungen auf dem Platz passt. Teil der Events werden auch sogenannte Education Parts sein, damit die Teilnehmenden erfahren welchen Effekt die Bewegungen auf dem Tennisplatz haben.

Termine (Weitere folgen noch):

03.05.2025 TC Babenhausen

15.05.2025 HTC Blau Weiss Krefeld

17.05.2025 TV Refrath

31.05.2025 TSG Söflingen 1864 e.V.

05.06.2025 Huder Tennis Verein

06.06.2025 Delmenhorster TC

14.06.2025 TC Neubrunn

15.06.2025 Sport Center Oberschleißheim

22.06.2025 SV Kist

30.06.2025 TC Blau-Weiß Saarlouis

20.07.2025 TC Bad Vilbel

30.08.2025 SpVgg Altenerding Tennis

04.10.2025 TC Diedenbergen

05.10.2025 TC Bierstadt