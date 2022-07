Wimbledon: Halbfinale! Tatjana Maria schlägt Jule Niemeier in großartigem Tennismatch

Tatjana Maria hat sensationell das Halbfinale von Wimbledon erreicht. Die 34-Jährige schlug Jule Niemeier mit 4:6, 6:2 und 7:5.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 05.07.2022, 17:13 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria

Tatjana Maria steht damit erstmals in der Vorschlussrunde eines Majorturniers - es ist eine der größten Überraschungen überhaupt im Tennis. Sie war erst vor einem guten halben Jahr von ihrer zweiten Babypause auf die Tour zurückgekehrt - nun feierte sie ihren größten Erfolg.

Das Match zwischen Maria und Niemeier, es war ein richtig, richtig gutes! Nach nervösem Beginn bekam Maria mit der Zeit mehr Länge in ihre Slicebälle, wenngleich Niemeier ihr frühes Break zum Satzgewinn transportierte. Und auch direkt zum Auftakt von Satz 2 ihrer Gegnerin den Aufschlag abnahm.

Maria aber ließ sich nicht unterkriegen, schaffte das Rebreak und übernahm langsam, aber sicher die Kontrolle. Sie zog die Vorhand nun öfters durch, antizipierte die Angriffe von Niemeier gut und verführte die zu mehr Fehlern. Das Spiel aber blieb auf hohem Niveau: Sowohl Maria als auch Niemeier nutzten die gesamte Bandbreite des Tennis, griffen immer wieder schlau an, Niemeier legte oft gefühlvoll den hohen Rückhandvolley unerreichbar kurz cross auf die Gegenseite. Den Satzgewinn aber holte sich Maria mit dem Punkt des Tages, als sie einen Tweener von Niemeier sicher wegvollierte.

Niemeier mit Vorteilen, Maria am Ende siegreich

Im Entscheidungssatz war es dann Niemeier, die ihre Erste-Aufschlagquote hochschraubte, beim 2:2 nutzte sie ihre Breakchance zur Führung, beim 4:3 jedoch fabrizierte sie vier Fehler ohne Not zum Ausgleich. Niemeier aber bewies Nervenstärke, als sie beim 4:5 und 15:30 - nach zwei verschlagenen Schmetterbällen - mutig weiter angriff. Beim 5:5 und Einstand dann der Ballwechsel des Turniers: Maria mit Stopp-Lob-Kombis und am Ende mit dem erfolgreichen Volley-Stopp, was die Zuschauer auf Court 1 mit Standig Ovations goutierten. Am Ende breakte Maria erneut, zum Matchgewinn.

Beide Spielerinnen umarmten sich danach lange am Netz - zurecht, nach einem famosen und extrem hochklassigen Tennismatch.

Im Halbfinale geht es für Maria nun gegen die Siegerin der Partie zwischen Ons Jabeur und Marie Bouzkova.