Kein Match mit Venus: Alexandra Eala sagt Doppelstart in Washington ab

Venus Williams hätte mit Alexandra Eala beim WTA-5000er-Turnier in Washington im Doppel starten sollen. Doch die Philippinin entschied sich kurzfristig für einen Verzicht im Doppel. Für die Legende hat sich trotzdem noch kurzfristig eine Partnerin gefunden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2026, 20:02 Uhr

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© Getty Images Für ein gemeinsames Doppel mit Venus Williams fühlt sich Alexandra Eala noch nicht bereit.

Eigentlich sollte Alexandra Eala in dieser Woche beim WTA-Turnier in Washington die Ehre zu Teil werden mit Venus Williams gemeinsam im Doppel aufzuschlagen. Eala war angetan und unterstrich die Besonderheit: “Ich freue mich über jede Gelegenheit, um von ihr zu lernen”. Doch wie nun bekannt wurde, wird aus dem gemeinsamen Doppel nichts werden. Denn Alexandra Eala verzichtet kurfristig auf einen weiteren gemeinsamen Start, nachdem das Duo bereits in Bad Homburg aufschlug.

Die Begründung von Alexandra Eala klingt simpel, denn die 21-Jährige möchte auf eine zweifache Belastung verzichten: “Ich habe sehr viel Respekt vor Venus. Aber sie verdient eine Partnerin, die physisch, mental und emotional alles geben kann. Ich denke, das kann ich aktuell nur im Einzel.” Seit Wimbledon hat die Philippinin kein Match auf der Tour bestritten, legte stattdessen eine Pause ein. Im Achtelfinale scheiterte Eala nach Sieg gegen Iga Swiatek an Jasmine Paolini.

Venus hat neue Partnerin

Der Fokus liegt in Washington daher nun komplett auf dem Einzel. Die gebündelten Kräfte für den Einzelwettbewerb einzusetzen ist auch durchaus nachvollziehbar, wenn Eala beim Event in DC weit kommen möchte. Das 500er-Turnier ist stark besetzt und wird von der Welranglistendritten Jessica Pegula angeführt. In der ersten Runde trifft Eala auf die ehemalige Top-Ten-Spielerin Qinwen Zheng und würde dann in der zweiten Runde auf Leylah Fernandez treffen.

Für Venus Williams hat die kurzfristige Entscheidung von Alexandra Eala keine Auswirkung. Die US-Amerikanerin wird nun gemeinsam mit Diana Shnaider starten und in der ersten Runde mit ihrer neuen Partnerin auf Ulrikke Eikeri und Quinn Gleason treffen. Das Duo geht mit einer Wildcard im Doppelwettbewerb an den Start. Auch im Einzel ist Venus Williams mit einer Wildcard vertreten. Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin trifft dort in Runde eins auf Anastasia Potapova.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Washington

Hier das komplette Doppel-Tableau in Washington