Nick Kyrgios und Venus Williams geben sich in Washington im Doppel die Ehre

Nick Kyrgios und Venus Williams werden in Washington, D.C (27. Juli bis 2. August) im Doppel zu sehen sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2026, 13:35 Uhr

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© Getty Images Nick Kyrgios und Venus Williams geben sich in Washington die Ehre

Sonderlich lange wird Nick Kyrgios - so klang es zumindest zuletzt in Wimbledon - wohl nicht mehr auf der Tour zu sehen sein. Möglicherweise wird der verletzungsgeplagte Australier, der aktuell beim Ultimate Tennis Showdown in Brasilien weilt, in diesem Jahr also schon zum letzten Mal die nordamerikanische Hartplatz-Tournee bestreiten.

Für das ATP-500-Turnier in Washington, D.C. erhielt Kyrgios nun jedenfalls eine Wildcard. Der 31-Jährige wird in der US-amerikanischen Hauptstadt gemeinsam mit Frances Tiafoe im Doppel aufschlagen. Ob Kyrgios auch im Einzel am Start sein wird, ist offen. 2019 hatte er das Event in Washington gewonnen.

Williams startet auch im Einzel

Bei den Frauen werden die 46-jährige Venus Williams und die um 25 Jahre jüngere Alexandra Eala im Doppel aufschlagen. Die beiden, die in Washington auch im Einzel antreten werden, erhielten von den Veranstaltern eine Wildcard. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in Bad Homburg hatten Williams und Eala zuletzt das Viertelfinale erreicht.

Die Fans in Washington dürfen sich demnach auch im Doppel auf großartiges Tennis freuen. Zusätzliches Highlight: Die Spieler werden während ausgewählter Doppelpartien mit Mikrofonen ausgestattet sein.