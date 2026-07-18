Marc-Andrea Hüsler beendet seine Karriere

Marc-Andrea Hüsler zieht im Alter von 30 Jahren einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere als Tennisprofi.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2026, 13:18 Uhr

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© Getty Images Marc-Andrea Hüsler beendet seine Karriere

Der Schweizer Marc-Andrea Hüsler hat am Freitag das Ende seiner Karriere angekündigt. Wie der 30-Jährige am Freitag via Instagram mitteilte, wird er nach dem Challenger-Turnier in Zug in der kommenden Woche seinen Schläger an den Nagel hängen.

“Es war eine unglaubliche Reise”, schrieb Hüsler, der Anfang 2023 sein Karrierehoch von Weltranglistenposition 47 erreichte. Wenige Monate zuvor hatte er beim 250er-Turnier in Sofia seinen einzigen Titel auf der ATP-Tour geholt.

“Ich bin allen, die diese Reise möglich gemacht haben, zutiefst dankbar”, meinte Hüsler. Aktuell liegt der Schweizer, der sein Heimatland auch im Davis Cup vertreten durfte, im Ranking nur mehr auf Position 307.