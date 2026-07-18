ATP Gstaad: Stefanos Tsitsipas und Raphael Collignon kämpfen sich ins Finale

Stefanos Tsitsipas und Raphael Collignon spielen am Sonntag um den Titel beim ATP-250-Turnier in Gstaad.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.07.2026, 16:28 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas erreichte das Finale

Stefanos Tsitsipas hat am Samstag sein erstes Endspiel seit rund eineinhalb Jahren erreicht. Der zweifache Grand-Slam-Finalist, der in der Weltrangliste mittlerweile nur mehr auf Position 85 liegt, gewann seine Halbfinalpartie gegen den Kasachen Aleksandr Shevchenko beim ATP-250-Turnier in Gstaad mit 6:4, 3:6 und 6:3.

“Es war ein großartiger Kampf gegen Aleksandr”, sagte Tsitsipas im On-Court-Interview nach dem Match. “Ich denke, wir haben beide ein unglaubliches Match gespielt.”

Miedler im Doppel-Finale

Im Endspiel am Sonntag bekommt es Tsitsipas mit Raphael Collignon zu tun. Der Belgier wehrte gegen Juan Manuel Cerundolo, der bei den French Open gegen Jannik Sinner gewonnen hatte, einen Matchball ab und siegte mit 1:6, 7:6 (5) und 7:5. Cerundolo schlug sowohl im zweiten als auch im dritten Satz zum Matchgewinn auf. Collignon erreichte durch seinen Comeback-Sieg zum ersten Mal ein Finale auf der ATP-Tour.

Im Doppel könnte es indes einen österreichischen Sieger geben. Lucas Miedler erreichte mit dem Australier Marc Polmans durch einen 6:1 und 6:4-Erfolg über den Schweizer Jakub Paul und den US-Amerikaner Ryan Seggerman das Finale. In diesem trifft das topgesetzte Duo auf den Brasilianer Marcelo Demoliner und den US-Amerikaner Robert Galloway.

Das Einzel-Tableau in Gstaad

Das Doppel-Tableau in Gstaad