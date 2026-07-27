WTA Washington: Leylah Fernandez startet Mission Titelverteidigung souverän

Beim WTA-500er-Turnier in Washington erwischte Leylah Fernandez mit einem Zweisatzerfolg einen sehr guten Start. Die Kanadierin siegte gegen Magda Linette mit 6:1 und 6:4. Auch Emma Navarro und Elisabetta Cocciaretto waren am Montag siegreich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2026, 21:11 Uhr

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© Getty Images Leylah Fernandez erwischte einen guten Start in das Turnier in Washington.

Im vergangenen Jahr konnte Leylah Fernandez in Washington den Titel gewinnen. Der Start in die Mission Titelverteidigung ist am Montag vorzüglich gelungen. Gegen Magda Linette siegte die Kanadierin souverän in zwei Sätzen. Nach schneller 4:0-Führung war der erste Satz fest in der Hand der im Turnier an Position sieben gesetzten Fernandez.

Im zweiten Durchgang hatte die starke Vorstellung von Leylah Fernandez dann nur durch ein abgegebenes Aufschlagspiel einen kleinen Kratzer erlitten. Linette verkürzte mit dem Break auf 4:5, konnte die letzte Chance für ein spätes Comeback jedoch nicht nutzen. In der zweiten Runde trifft Fernandez nun auf Alexandra Eala oder Wildcard-Teilnehmerin Qinwen Zheng.

Navarro souverän, Cocciaretto kämpferisch

Emma Navarro hatte zu Beginn ihres Erstrundenmatches den Fuß ebenfalls mächtig auf dem Gaspedal. Gegnerin Sofia Kenin fand im ersten Satz nicht den Weg auf das Scoreboard. Mit dem Bagel im Gepäck stabilisierte sich die 116. der WTA-Weltrangliste jedoch und schlug am Ende des zweiten Satzes sogar zum Satzausgleich auf.

Drei Breakbälle für Emma Navarro musste die 27-Jährige beim Stand von 5:4 abwehren, ehe der erste Satzball für die US-Amerikanerin heraussprang. Doch diese Chance verpasste Kenin und kassierte doch noch abschließend das Break. Navarro ließ sich den Zweisatzerfolg nicht mehr nehmen und siegte 6:0 und 7:5.

In der zweiten Runde wartet Elisabetta Cocciaretto, die sich gegen Clara Tauson in einem spannenden Match nach drei Sätzen durchsetzen konnte. Nach Satzrückstand drehte die Italienerin mit zwei gewonnenen Tiebreaks die Partie und gewann nach über drei Stunden Spielzeit mit 4:6, 7:6(2) und 7:6(2).

Hier das komplette Einzel-Tableau in Washington