Comeback perfekt: "Königin" Williams kehrt zurück

Eines der spektakulärsten Comebacks der Tennis-Geschichte ist perfekt: Serena Williams kehrt auf die Tour zurück.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.06.2026, 17:37 Uhr

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Serena Williams schreitet im weißen Dress über den Tennisplatz zu ihrem Handy, auf dem im Sekundentakt Mitteilungen und Anrufe eingehen. "Gute Nachrichten verbreiten sich schnell", schrieb die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin zu dem Videoclip, den sie in den Sozialen Medien postete: "Ich nehme an, ihr habt alle davon gehört?" Eines der spektakulärsten Comebacks der Geschichte ist perfekt - "Königin" Williams kehrt im Alter von 44 Jahren auf die Tour zurück.

Am Montag bestätigten die WTA und die Veranstalter des Turniers im Londoner Queen's Club das Comeback, Williams wird eine Wildcard für das Rasenturnier ab kommender Woche erhalten. "Der Queen's Club scheint mir der perfekte Ort zu sein, um dieses neue Kapitel zu starten", sagte Williams: "Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der legendärsten Bühnen dieses Sports anzutreten."

Schon in den vergangenen Tagen hatte die Gerüchteküche angesichts der möglichen Rückkehr kräftig gebrodelt, mit der Bestätigung räumte Williams nun alle Spekulationen aus dem Weg. Berichten zufolge soll sie auf der Insel an der Seite der jungen Kanadierin Victoria Mboko (19) antreten. Mboko hielt sich bei den French Open in Paris bedeckt, dementierte aber nicht.

Serena auch in Berlin dabei?

Auch für das WTA-Turnier in Berlin (ab 15. Juni) ist Williams als Teilnehmerin am Doppel-Wettbewerb im Gespräch. Ein Auftritt beim Rasen-Highlight Wimbledon Ende Juni, das sie sieben Mal gewann, wirkt wahrscheinlich.

"Serena ist eine der größten Sportlerinnen aller Zeiten, deren Vermächtnis weit über den Tennisplatz hinausreicht", sagte die WTA-Vorsitzende Valerie Camillo: "Ihre Rückkehr ist Ausdruck ihrer Leidenschaft für den Wettkampf, und ich kann es kaum erwarten, sie gegen eine neue Generation von Top-Spielerinnen antreten zu sehen." Williams sei nicht nur "ein großartiger Champion", sondern vielmehr auch "eine der ikonischsten Frauen der Welt".

Williams war im vergangenen Jahr wieder in den Anti-Doping-Testpool eingetreten und hatte bei Fans damit erste Hoffnungen auf eine Rückkehr geweckt. Sie hatte ihre einzigartige Karriere eigentlich 2022 bei den US Open beendet, als sie in der dritten Runde gegen Ajla Tomljanović ausgeschieden war. Nun folgte das Umdenken - und die Tenniswelt freut sich mit der zweifachen Mutter.

Osaka findet die Comeback-Idee gut

"Serena hat das Spiel auf ein neues Niveau gehoben, und es ist unglaublich für den Sport, dass sie Grenzen verschiebt und ihr Comeback feiert", sagte Martina Navratilova, die mit 43 Jahren und 10 Monaten die bisher älteste ehemalige Nummer eins der Weltrangliste war, die ein Comeback durchgezogen hatte: "Viele der jüngeren Spielerinnen hatten nie die Gelegenheit, gegen sie anzutreten. Manche haben sie vielleicht noch nie im Fernsehen gesehen, daher wird dies eine neue und aufregende Erfahrung für sie sein."

Es werde "die Leute dazu bringen, Tennis zu schauen, denn sie zieht immer ein großes Publikum an", hatte die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin Naomi Osaka gesagt, als sie bei den French Open auf die Gerüchte angesprochen wurde: "Also, ja, ich finde es gut. Ich werde mir das erste Match auf jeden Fall ansehen. Ich glaube, das werden viele tun."

Venus Williams (45), die ältere Schwester von Serena und siebenmalige Grand-Slam-Siegerin im Einzel, hatte im vergangenen Sommer ihr Comeback auf der Tour gegeben. Auch sie ist weiter aktiv und spielt in diesem Sommer unter anderem in Bad Homburg.