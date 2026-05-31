"Albtraum": Saison für Hailey Baptiste nach Horror-Sturz beendet

Hailey Baptiste wird wegen Kreuzband- und Meniskusverletzungen für den Rest der Saison ausfallen. Am Freitag gab die US-Amerikanerin auf Instagram Einblicke in ihr Seelenleben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.05.2026, 13:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Für Hailey Baptiste ist die Saison vorbei

Nach ihrem Horror-Sturz bei den French Open ist die Saison für Hailey Baptiste vorzeitig beendet. Wie ihr Agent Jill Smoller dem “Tennis Channel” bestätigte, zog sich die US-Amerikanerin in Paris schwerwiegende Kreuzband- und Meniskusverletzungen zu. Die 24-Jährige wird sich einer Operation unterziehen und mindestens sechs Monate ausfallen.

“Das ist das herzzerreißendste Ende der besten Saison meines Lebens. Ich warte immer noch darauf, aus diesem Albtraum aufzuwachen”, schrieb Baptiste, die in der Weltrangliste aktuell auf Rang 26 steht und unlängst beim WTA-1000-Turnier in Madrid die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka besiegt hatte, auf Instagram. “Es fällt mir im Moment schwer, darin einen Sinn zu erkennen, aber tief in meinem Herzen glaube ich fest daran, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht.”

In ihrer Zweitrundenpartie gegen Xinyu Wang landete Baptiste nach einem Vorhandschlag so unglücklich, dass sie sich das Knie verdrehte und auf Court 6 anschließend schreiend auf dem Boden verweilen musste. Nach einigen Minuten wurde die 24-Jährige mit einem Rollstuhl vom Platz gebracht.

Baptiste gibt sich kämpferisch

“Es waren ein paar lange und schwere Tage, voller schlechter Nachrichten, unkontrollierbarer Tränen und einer Million Gedanken, die mir durch den Kopf gingen”, gab Baptiste Einblicke in ihr Seelenleben. Sie stelle sich auf “eines der schwersten Kapitel meines Lebens” ein. “Ich bin mehr als bereit zu zeigen, wie stark ich wirklich bin.”

Sie habe die “tollsten und liebevollsten Menschen” in ihrem Umfeld und fühle sich mit ihrem Leben “unglaublich gesegnet”, meinte Baptiste. “Die Realität ist, dass die Dinge viel schlimmer sein könnten.”