WTA Madrid: Sechs Matchbälle abgewehrt! Hailey Baptiste schockt Aryna Sabalenka im Viertelfinale

Hailey Baptiste hat im Viertelfinale von Madrid für eine Sensation gesorgt und Aryna Sabalenka aus dem Turnier geworfen. Die US-Amerikanerin wehrte in einer hochdramatischen Partie sechs Matchbälle ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 23:46 Uhr

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© Getty Images Hailey Baptiste gewann in drei Sätzen

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka ist beim WTA-1000-Turnier in Madrid völlig überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Die Weltranglistenerste vergab gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste sechs Matchbälle und verlor mit 6:2, 2:6 und 6:7 (6).

Nach einem souveränen ersten Satz riss bei Sabalenka zu Beginn des zweiten Abschnitts der Faden, wovon sich die 27-Jährige nicht mehr nachhaltig erholen konnte. Nach einem Hin und Her im dritten Abschnitt - Sabalenka vergab im zehnten Game fünf Matchbälle - musste letztlich ein Tiebreak entscheiden. In diesem vergab die vierfache Major-Siegerin einen weiteren Matchball, ehe Baptiste nach 2:30 Stunden über den Sieg jubeln durfte.

Baptiste im Halbfinale gegen Andreeva

Baptiste, die Sabalenka die zweite Saisonniederlage nach jener im Australian-Open-Finale zufügte, bekommt es am Donnerstag mit Mirra Andreeva zu tun. Die Linz-Siegerin hatte sich im ersten Viertelfinale des Tages gegen Leylah Fernandez in zwei Sätzen behauptet.

In der unteren Hälfte werden die Halbfinalistinnen erst am Mittwoch ermittelt. Um 13 Uhr kommt es zunächst zum Duell zwischen der Österreicherin Anastasia Potapova und Karolina Pliskova, ehe sich ab 20 Uhr Linda Noskova und Marta Kostyuk gegenüberstehen.