WTA Madrid: Potapova beendet sensationell den Lauf von Rybakina

Anastasia Potapova ist mit einem sensationellen 7:6 (8) und 6:4 gegen Elena Rybakina in das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 00:20 Uhr

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© Getty Images Anastasia Potapova steht in Madrid sensationell im Viertelfinale

So geht man nämlich mit zweiten Chancen um! Nachdem Anastasia Potapova nämlich als Lucky Loserin doch noch ins Hauptfeld des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid gerutscht war, steht sie nun sensationell im Viertelfinale. Denn kurz nach Mitternach am Montag verwandelte Potapova den Matchball zum 7:6 (6) und 6.4 gegen Elena Rybakina. Dabei hatte Potapova im zweiten Satz schon mit einem Break zurückgelegen - kämpfte sich aber noch einmal an Rybakina heran, die ja mit der Empfehlung des Turniersiegs beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart nach Madrid gekommen war.

Anastasia Potapova, seit ein paar Monaten unter österreichischer Flagge unterwegs, bekommt es in der Runde der letzten acht mit Karolina Pliskova zu tun. Die Tschechin hatte beim 6:3 und 6.4 gegen Solana Sierra keine Probleme.

Gescheitert ist dagegen früher am Montag Coco Gauff. Die regierende French-Open-Siegerin musste sich Linda Noskova mit 4:6, 6:1 und 6:7 (5) geschlagen geben. Dabei hatte Gauff im dritten Satz schon mit 4:1 geführt. Noskova trifft in nun acht auf Marta Kostyuk.

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka musste gegen Naomi Osaka über die volle Distanz gehen, war aber beim 6:7 (1), 6:3 und 6:2 ab Mitte des zweiten Satzes ungefährdet. Sabalenka spielt im Viertelfinale gegen Hailey Baptiste aus den USA.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid