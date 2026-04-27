WTA Saint Malo: Tagger kämpft sich nach Top-Start in Runde 2

Die Osttirolerin Lilli Tagger ist erfolgreich in das WTA-125-Turnier in Saint Malo gestartet. Nach einem komplett dominanten Durchgang musste die 18-Jährige Österreicherin gegen ihre französische Gegnerin Tiantsoa Rakotomanga Rajanoh nach einer hohen Führung im zweiten Satz noch einmal zittern, ehe sie den 6:0, 6:4-Erfolg nach Hause bringen konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 13:12 Uhr

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© GEPA Pictures Nach starkem Start musste Lilli Tagger zum Auftakt in Saint Malo noch etwas zittern, behielt aber letztlich die Nerven.

In ihrem ersten Aufeinandertreffen auf der Tour legte die Ostirolerin Lilli Tagger gegen die französische Lokalmatadorin Tiantsoa Rakotomanga Rajanoh einen perfekten Start auf den Platz. Mit starken Aufschlägen und druckvollen Grundschlägen dominierte die 18-Jährige die Partie zu Beginn nach Belieben und konnte mit starken Returns den fehlenden Rhythmus ihrer Gegnerin bei deren Aufschlag perfekt nutzen. Ohne Spielverlust verbuchte die Österreicherin den ersten Durchgang für sich.

Im zweiten Akt musste die amtierende French-Open-Juniorensiegerin zwar die ersten beiden Punkte abgeben, konnte das Aufschlagspiel aber in souveräner Manier drehen und war sofort wieder auf Kurs. Ab der Satzmitte konnte die 20-jährige Rakotomanga Rajanoh die Gegenwehr deutlich erhöhen, dennoch sicherte sich Tagger erst einmal zwei hartumkämpfte Spiele in Folge zur 4:0-Führung. Doch die Französin kam immer mehr auf konnte mit vier in Folge gewonnenen Spielen den Ausgleich herstellen. Nach Abwehr von drei Breakbällen konnte Tagger bei eigenem Aufschlag vorlegen, behielt nun auch bei Service ihrer Gegnerin wieder die Nerven und fixierte mit ihrem zweiten Matchball den finalen 6:0, 6:4-Erfolg nach 84 Minuten.

Im Achtelfinale sieht sich die aktuelle Nr. 91 der Welt entweder der zweifachen Junioren-Grand-Slam-Siegerin Alina Korneeva aus Russland, die seit vielen Jahren in der Rafa-Nadal-Akademie trainiert, oder einer Qualifikantin bzw. Lucky Loserin gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus Sain Malo