French-Open-Finalistin Maja Chwalinska kommt nach Hamburg

Das ist ein absoluter Überraschungscoup! Maja Chwalinska, die polnische Sensationsfinalistin der French Open in Paris, wird vom 19. bis 26. Juli 2026 bei den MSC Hamburg Ladies Open am Rothenbaum aufschlagen und bringt damit Grand-Slam-Flair in die Hansestadt!

von PM

zuletzt bearbeitet: 15.06.2026, 12:12 Uhr

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© Getty Images Maja Chwalinska stand bei den French Open im Finale

Chwalinska gelang in der französischen Hauptstadt ein historischer Erfolg. Als erste Spielerin der Tennis-Geschichte spielte sie sich in Paris mit neun Siegen von der Qualifikation bis ins Finale und musste sich erst dort Mirra Andreeva geschlagen geben. "Ich habe das Gefühl, als wäre ich in einer Blase. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich bin einfach nur sehr glücklich, hier zu sein“, sagte die Polin, die in ihrer Jugend mit Iga Swiatek ein erfolgreiches Doppel bildete, in Paris. Die 24-Jährige brillierte auf dem Weg in ihre erstes Grand-Slam-Endspiel mit ihrem kreativen Spiel, überraschenden Stopp-Lob-Kombinationen und einer ungeheuren nervlichen Stärke und feierte so den größten Erfolg ihrer Karriere, in der sie schon so viele Rückschläge zu verkraften hatte.

Chwalinska, die sich in der Weltrangliste bis auf Position 21 vorarbeitete, spielte sich in die Herzen der französischen Tennisfans und will mit ihrem einzigartigen Stil nun auch in Hamburg für Furore sorgen: "In Roland Garros das Finale zu erreichen, war eine unglaubliche Erfahrung und ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere. Ich freue mich sehr, dass ich die Saison auf meinem Lieblingsbelag in Hamburg fortsetzen kann. Es ist ein sehr traditionsreiches Turnier und ich habe schon so viel Gutes darüber gehört. Ich bin sehr neugierig darauf, zum ersten Mal die Stadt zu sehen und vor den tollen Fans in Hamburg zu spielen“, sagt Chwalinska voller Vorfreude auf ihren Premieren-Auftritt am Rothenbaum.

Turnierdirektorin Sandra Reichel nahm unmittelbar nach Chwalinskas-Traumlauf mit der Senkrechtstarterin Kontakt auf und freute sich riesig über die kurzfristige Zusage: „Eine aktuelle Grand-Slam-Finalistin bei unserem Turnier begrüßen zu dürfen, ist eine absolute Auszeichnung. Ich bin stolz darauf, dass Maja bei uns aufschlägt. Sie hat in Paris das Turnier ihres Lebens gespielt und wird mit ihrer unverwechselbaren Art auch in Hamburg ein Publikumsliebling sein“, meint Reichel zur Verpflichtung von Chwalinska.