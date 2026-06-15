WTA Nottingham: Tatjana Maria startet erfolgreich

Tatjana Maria hat beim WTA-250-Turnier in Nottingham einen souveränen Auftakterfolg über Janice Tjen gefeiert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 15.06.2026, 13:43 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria hatte leichtes Spiel

Rasenexpertin Tatjana Maria ist erfolgreich ins WTA-Turnier in Nottingham gestartet. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich am Montag mit 6:3 und 6:2 gegen Janice Tjen aus Indonesien durch. Maria hofft in der Vorbereitung auf den Klassiker in Wimbledon, bei dem sie 2022 im Halbfinale stand, auf ein Topergebnis.

Nach ihrem knappen Achtelfinalaus gegen Jelena Rybakina im Londoner Queen's Club war sie nach dem Wegfall ihrer Punkte des Vorjahrestriumphs erstmals seit fast vier Jahren aus den Top 100 der Weltrangliste gerutscht.

Maria, die nun im Achtelfinale von Nottingham auf Lois Boisson (Frankreich) oder Dayana Yastremska (Ukraine) trifft, könnte es damit künftig schwerer haben, auf direktem Weg ins Hauptfeld der größeren Turniere zu gelangen. Allerdings bietet sich unter anderem in Wimbledon für sie die Chance, wieder Boden gut zu machen. Im vergangenen Jahr war sie an der Church Road bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Das Einzel-Tableau in Nottingham